Souffrez-vous de douleurs de règles? Cet appareil portable offre un soulagement sans médicament

Une société de technologie australienne dirigée par des femmes, Ovira, a conçu un appareil de poche qui offre un soulagement de la douleur sans médicament pour 90% des femmes australiennes qui souffrent de règles douloureuses et / ou d’endométriosest

Ovira a été fondée par Alice Williams, une patiente endométriose de 27 ans qui a été inspirée pour créer le nouveau dispositif après des années de recherche d’une option de gestion de la douleur pour sa propre endométriose. Quand elle ne pouvait pas trouver une solution sans drogue ou n’impliquait pas de procédures invasives, elle cherchait une alternative.

Quand Alice Williams n’a pas pu trouver de solution non invasive sans drogue pour

sa douleur d’endométriose, elle l’a conçue elle-même.

Williams a décidé de concevoir sa propre solution et le résultat a été Ovira. Il fonctionne en envoyant des impulsions de vibrations électriques de bas niveau qui peuvent empêcher les signaux de douleur d’entrer dans le cerveau. Conçu pour être porté sous les vêtements du bas du dos ou de l’abdomen, l’appareil discret exploite la thérapie nerveuse électrique transcutanée (TENS).

La méthode de traitement par électrothérapie fonctionne en stimulant les nerfs au point de contact, ce qui surcharge presque instantanément les récepteurs de la douleur du cerveau pour soulager la douleur. Le corps ne développe pas de tolérance au traitement, ce qui le rend idéal pour une utilisation à long terme. Cette technologie est déjà couramment utilisée pour soulager la douleur des femmes en travail, des patients cancéreux et parfois des physiothérapeutes pour la récupération musculaire.

Le lancement d’Ovira intervient quelques mois à peine après un rapport de l’Institut australien de la santé et du bien-être social sur la prévalence de l’endométriose chez les femmes australiennes, indiquant que la maladie a entraîné 34200 hospitalisations entre 2016 et 2017.

Quatre-vingt-dix pour cent des femmes australiennes souffrent de règles douloureuses et / ou d’endométriose.

Le rapport a également révélé que jusqu’à une femme sur neuf entre 40 et 44 ans souffrait d’endométriose, et une femme sur 15 entre 25 et 29 ans aurait été diagnostiquée avec la condition.

Pour Williams, c’est quelque chose qu’elle a vécu pendant de nombreuses années en essayant de faire face à la douleur débilitante: «Pendant des années, j’ai demandé l’aide et les conseils de médecins et de spécialistes sur la façon de gérer ma douleur d’endométriose», dit-elle. «J’ai constamment rencontré les mêmes réponses standard de stock: c’était soit la pilule contraceptive, les analgésiques puissants ou la chirurgie. Mais toutes ces méthodes de traitement comportent leurs propres risques. »

«Il ne semblait y avoir aucune option à ma disposition qui prenait en compte mon bien-être holistique et à long terme, sans recourir à la chirurgie. Je me sentais isolée, inouïe et marre », poursuit-elle. «Il est temps de changer notre façon de penser la douleur des femmes et d’en faire une priorité. Nous n’avons pas besoin de vivre comme ça. «

«En ce qui concerne la santé des femmes, les douleurs menstruelles et l’endométriose n’ont pas reçu la recherche, l’attention ou le financement qu’elles méritent», explique Williams. « Et ce, malgré le fait que, même à un niveau modéré, les douleurs menstruelles touchent une grande partie des femmes, ici en Australie et dans le monde. »

La marque Ovira arrive sur le marché à un moment où il y a une «normalisation» de la

conversation autour des menstruationssur.

«Pendant trop longtemps, il y a juste eu cette supposition tranquille que la douleur des règles fait partie de la vie. Les femmes ont souffert de cette douleur en silence parce qu’il y a un tabou autour de parler ouvertement des menstruations. Ovira n’est pas seulement un produit analgésique, c’est une communauté où les femmes peuvent être autonomisées, à la fois physiquement et émotionnellement », dit-elle.

«Les femmes à qui je parle expriment tellement de gratitude d’avoir enfin trouvé une solution naturelle, non invasive et efficace. Il est passionnant d’entendre l’impact d’Ovira sur leur vie quotidienne. Pour certaines femmes, l’utilisation d’Ovira peut faire la différence pour pouvoir aller travailler ou non », ajoute Williams.

Il a fallu un an pour développer et affiner la marque Ovira

Un ancien diplômé de Startmate – un incubateur de start-up soutenu par la société de capital-risque Blackbird – Williams a passé plus d’un an à développer et affiner le produit de la marque aux côtés d’un designer industriel. Le lancement d’Ovira intervient alors que Williams vient de clôturer une levée de fonds de 1,5 million de dollars dirigée par Rick Baker de Blackbird Ventures.

Baker dit qu’Ovira a été en mesure de tirer parti d’une thérapie existante d’une manière nouvelle et innovante et construit une communauté autour du manque historique de concentration sur cet élément très important de la santé et du bien-être des femmes. « Nous voyons beaucoup de perturbations dans cet espace et le potentiel est énorme », poursuit-il.

«Nous aimons qu’Alice soit une véritable missionnaire qui ait fait d’Ovira une cause. La douleur et la difficulté d’Alice à se faire comprendre la mettent en contact avec des femmes de tous horizons », ajoute-t-il.

La marque entre sur le marché à un moment où des produits tels que les sous-vêtements et coupes menstruelles créent davantage d’options pour les femmes pour gérer leurs règles et normalisent la conversation autour des menstruations.

Avec une formation en sciences de la santé et en psychologie, associée à une carrière réussie dans l’industrie cinématographique, Williams comprend à quel point il est essentiel pour les femmes d’avoir un espace pour partager leurs histoires et faire partie d’un changement culturel plus large.

Cherchant à atteindre à la fois le marché australien et américain, Ovira a été marqué CE, enregistré TGA et approuvé par la FDA, ce qui le rend reconnu comme sûr en Australie, en Europe et aux États-Unis.

Ovira est maintenant disponible à l’achat sur www.ovira.com pour 149,00 $ AUD.