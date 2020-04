Sotheby’s présente la plus grande vente aux enchères de dessins animés originaux et une galerie d’art à Hong Kong

Crédit: Studio Ghibli



Crédits: Funimation



La maison de ventes aux enchères Sotheby’s a annoncé son intention de vendre aux enchères un grand nombre d’œuvres d’art originales et d’autres objets du monde des mangas et des anime, y compris Pokémon, Dragon Ball, Gundam, et Mon voisin Totoro.

Crédit: Shin-Ei Animation



La vente aux enchères, intitulée «Manga» par Sotheby’s, comprendra 60 pièces aux enchères, ainsi que 95 autres pièces vendues par le biais d’une exposition en galerie, pour une liste totale de «plus de 120 pièces» de souvenirs de mangas.

La vente aux enchères et la galerie auront lieu à la galerie Sotheby’s Hong Kong S | 2 du 29 avril au 8 mai, avec des ventes aux enchères en ligne du 5 au 11 mai. Une galerie en ligne des articles à vendre sera disponible sur le site Web de Sotheby’s, bien qu’elle ne soit pas encore en ligne.