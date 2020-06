Sorties Sony IMAX – / Film

Vous vous souvenez des films IMAX? Vous voyez, les enfants, il était une fois, nous avons quitté nos maisons pour aller au cinéma pour regarder des trucs sur grand écran! Mais si nous voulions regarder des films sur un même plus gros l’écran, nous nous dirigerions vers un cinéma IMAX. Et Sony vient d’annoncer toute une série de ses fonctionnalités à venir reçoivent le traitement IMAX, y compris Ghostbusters: Afterlife, Venom: qu’il y ait du carnage, et plus.

Sony a annoncé plusieurs de ses prochains titres qui seront également projetés en IMAX (nous l’avons confirmé nous-mêmes avec Sony). Ces titres incluent Ghostbusters: Afterlife, Jason ReitmanSéquelle / redémarrage; Venom: qu’il y ait du carnage, le suivi de Venin; Morbius, l’autre spin-off de Spider-Man que Sony espère transformer en or au box-office; et Inexploré, l’adaptation cinématographique retardée de la série de jeux vidéo.

Ghostbusters: Afterlife, quelles étoiles Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, et Paul Rudd, suit une mère célibataire et ses deux enfants qui arrivent dans une petite ville et «commencent à découvrir leur lien avec les fantômes originaux et l’héritage secret laissé par leur grand-père.» Le film devait à l’origine ouvrir le 10 juillet 2020, mais a été reporté à 5 mars 2021, en raison du coronavirus.

Le titre incroyablement Venom: qu’il y ait du carnage traits Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Reid Scott et Naomie Harris, avec Andy Serkis direction. Il n’y a pas encore de synopsis, mais dans la suite, Eddie Brock / Venom de Tom Hardy s’occupera de Cletus Kasady / Carnage de Woody Harrelson. Sony espérait ouvrir le film le 2 octobre 2020, mais a dû attendre 25 juin 2021 à cause de la pandémie.

Sony a eu un énorme succès avec le premier Venin, et ils espèrent vraiment que la foudre frappera deux fois avec Morbius, un autre film adjacent à Spider-Man. Daniel Espinosa dirige Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal, et Tyrese Gibson dans cette histoire de Michael Morbius, un scientifique souffrant d’une rare maladie du sang qui «tente un remède dangereux qui l’afflige avec une forme de vampirisme». Cette date a été fixée au 10 juillet 2020, mais a été transférée à 19 mars 2021 (devine pourquoi).

Et enfin, nous avons Inexploré, un film qui a traversé une dizaine de millions de réalisateurs différents. Maintenant, Venin réalisateur Ruben Fleischer est à la barre, avec Tom Holland, Mark Wahlberg, et Antonio Banderas attaché à l’étoile. Le film est censé être une préquelle de la série de jeux populaires, racontant les histoires d’origine de Nathan Drake et Victor Sullivan, au cas où cela vous intéresserait. Il est actuellement prévu d’ouvrir 16 juillet 2021, et si vous souhaitez avoir une idée du nombre de fois où cette chose a été poussée, n’oubliez pas que le original la date de sortie prévue par Sony était le 10 juin 2016.

