Sorties cinéma du 4 août : programme des films à l’affiche cette semaine

Chaque mercredi, en France, nous avons droit à de nouveaux films à l’affiche en salles. Pour cette semaine, l’industrie cinématographique nous a encore gâter avec de la comédie, de l’horreur, des films d’action ou à voir en famille. Voici la liste complète des sorties cinéma du mercredi 4 août en France.

OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique noire

1981. Le monde a changé depuis les dernières aventures d’OSS 117, le meilleur agent secret français. Le féminisme gagne du terrain, l’informatique se développe… et les communistes rôdent partout. Au milieu de ce tumulte, la France envoie son meilleur espion en Afrique pour aider le président Bamba, dont la réélection est menacée par des rebelles menés en secret par sa jeune épouse ! Cette mission est plus délicate, plus perfide et plus torride que jamais. Et l’OSS 117 doit, pour la première fois, faire équipe avec un jeune rival aux atouts considérables : la toute jeune OSS 1001. Remplaçant, partenaire ou concurrent ? Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye, le troisième volet OSS 117 est réalisé par Nicolas Bedos.

OSS 117 - Alerte Rouge en Afrique Noire - Bande-annonce

American Nightmare 5 : Sans Limites

La purge est une nuit sans loi, dans laquelle toutes sortes de crimes sont permis. Le gouvernement a décidé qu’une nuit par an, pendant douze heures, toute activité criminelle, même le meurtre, sera légale. Le crime est endémique aux États-Unis et les prisons sont pleines. La police ne peut être appelée, les hôpitaux n’admettent pas de patients, les citoyens doivent se débrouiller seuls car commettre un crime n’est pas punissable. American Nightmare 5 : Sans limites est le cinquième et dernier volet de la saga à succès créée par James DeMonaco et produite par le studio Blumhouse.

American Nightmare 5 : Sans Limites - Bande-annonce VF [Au cinéma le 4 août]

Ice Road

Après l’effondrement d’une mine de diamants isolée dans les régions du Grand Nord canadien, un chauffeur mène une mission de sauvetage impossible à travers un gigantesque paysage gelé. Son objectif est de sauver la vie des mineurs piégés par le danger du dégel des eaux et une menace qui plane sur eux tous. Avec Liam Neeson, Holt McCallany et Laurence Fishburne

ICE ROAD - Bande-annonce VOST

Pour l’éternité

Créé par Roy Andersson, Pour l’éternité nous entraîne comme dans un rêve, main dans la main avec un narrateur à la manière de Shéhérazade dans “Les Mille et Une Nuits”. Des moments insignifiants prennent la même signification qu’un moment historique : un couple flotte dans la ville de Cologne déchirée par la guerre, un père se penche pour faire le lacet de sa fille sous une pluie battante, des adolescentes dansent devant un café, une armée vaincue marche dans un camp de prisonniers. Une réflexion du réalisateur suédois Roy Andersson sur la vie dans toute sa beauté et sa cruauté, sa splendeur et sa banalité.

Pour l'éternité (Roy Andersson) : bande-annonce

Messe basse

Julie vient d’entrer à l’université à Bordeaux. Elle s’installe chez Elizabeth, une veuve âgée qui lui prête une chambre en échange de son aide pour les tâches quotidiennes. À une condition : faire comme si Victor, le mari décédé d’Elizabeth, était toujours en vie… Mais bientôt, Julie commence à sentir sa présence… et un triangle amoureux inéluctable et dangereux commence. Réalisé par Baptiste Drapeau, Messe Basse met en scène Alice Isaaz dans le rôle de Julie, Jacqueline Bisset dans le rôle de Elizabeth et François-Dominique Blin dans celui de Victor.

MESSE BASSE de Baptiste Drapeau - Bande-annonce

Le Soupir des vagues

Film japonais écrit et réalisé par Kôji Fukada (Kantai, Sayônara), Le Soupir des vagues se déroule dans une ville côtière d’Indonésie qui a été complètement ruinée par la guerre et les tsunamis. Atsuko et son fils Takashi se promenaient le long de la côte, essayant d’aider à restaurer la ville telle qu’elle était après la catastrophe, quand ils rencontrent soudain un homme qui ne parle bien ni le japonais ni l’indonésien. Ils décident de l’appeler Rau, “mer” en indonésien, et de prendre soin de lui. Ils découvrent bientôt que Rau est lié à plusieurs cas miraculeux.

LE SOUPIR DES VAGUES Bande Annonce (2021) Fantastique, Romance

Tom Medina

Créé par Tony Gatlif, avec David Murgia, Slimane Dazi et Karoline Rose Sun, Tom Medina est un film français qui nous emmène dans la mystique Camargue où Tom Medina arrive en liberté surveillée chez Ulysse, un homme au grand coeur. Tom Medina aspire à devenir un homme bien mais il se heurte à une hostilité ambiante? Quand il croise la route de Suzanne, Tom est prêt à tout pour prendre sa revanche sur le monde.

Tom Medina - Bande annonce FR

Les Sentiers de l’oubli

Dans une ville chilienne appelée Lautaro, où l’on peut voir des vaisseaux spatiaux venus d’ailleurs, Claudina, une femme de 70 ans originaire de la campagne, perd son mari et commence à découvrir sa sexualité et sa liberté à travers l’amour d’une autre femme. Avec l’aide de cette dernière, Claudina comprendra que la liberté est solitaire mais inaliénable. Film chilien créé par Nicol Ruiz Benavides, Les Sentiers de l’oubli met en vedette Rosa Ramírez Ríos, Romana Satt, Gabriela Arancibia.

[Film] Les Sentiers de l’oubli (2021) - Bande annonce VF (trailer)

Nadia, Butterfly

Dans Nadia, Butterfly, Nadia, 23 ans, nageuse olympique, décide de prendre une retraite prématurée après les Jeux olympiques de Tokyo. Face aux questions des fans et de la presse, la nageuse devra faire face aux conséquences de sa décision. Nadia, Butterfly est un film de Pascal Plante avec Ariane Mainville, Katerine Savard et Hilary Caldwell.

Nadia, Butterfly - Bande annonce - Au cinéma dès le 18 septembre!

Secret de famille

Lorsque Joana (Letícia Kacperski) a 12 ans, elle vit la période de transition typique entre l’enfance et l’adolescence, qui l’amène à se poser les questions et les réflexions les plus variées possibles. Alors que son voyage est de plus en plus semé de doutes, une grande centrale éolienne commence à être construite dans la petite ville où elle vit. Secret de famille est un film de Christiane Oliveira.

[Film] Secret de famille (2021) - Bande annonce VF (trailer)

De bas étage

Mehdi, la trentaine, est un petit perceur de coffres-forts. Avec ses partenaires, il essaie de s’en sortir, mais les cambriolages dans les zones industrielles ne rapportent plus autant qu’avant, et les alternatives proposées ne sont pas attrayantes. Faisant le point sur sa vie et son avenir, il décide d’essayer de reconquérir Sara, la mère du fils d’un an qu’il adore. Soufiane Guerrab (Lupin) joue le rôle de Medhi. Souheila Yacoub, Thibault Cathalifaud et M’Barek Belkouk font aussi partie du casting de De bas étage créé par Yassine Qnia.

De bas étage - Bande annonce FR

Dream Horse

Jan Vokes (Toni Collette), femme de ménage et serveuse dans un bar, recrute son mari Brian (Owen Teale) et son comptable de confiance, Howard Davies (Damian Lewis), pour l’aider à convaincre un syndicat local d’élever un poulain qu’ils appellent Dream Alliance. Lorsque le cheval grandit et qu’il est prêt, il est introduit dans le monde des courses de chevaux, où il se révèle être un grand compétiteur et une menace pour les autres chevaux, même ceux des familles multimillionnaires. Mais surtout, Dream Alliance finit par influencer la vie de tous les membres du syndicat, mais plus encore celle de Jan.

[Film] Dream Horse (2021) - Bande annonce VF (trailer)

Fendas

Catarina est une chercheuse dans le domaine de la physique quantique. Elle étudie les espaces sonores cachés dans les variations de la lumière. En s’immergeant dans les images qu’elle déforme, Catarina découvre un nouveau spectre sonore, qui lui ouvre apparemment l’accès à une autre ligne du temps. Fendas est un film créé par Carlos Segundo avec Roberta Rangel, Juliana Nazar et Ruston Gabriel.