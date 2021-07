Sorties cinéma du 28 juillet : programme des films à l’affiche cette semaine

En France, chaque mercredi sortent de nouveaux films au cinéma. En cette nouvelle semaine, de nombreux longs-métrages viennent donc faire leur sortie dans les salles obscures. Films indépendants et grosses productions sont au programme des sorties cinéma du mercredi 28 juillet 2021. De The Suicide Squad à Jungle Cruise en passant par C’est la vie avec Josiane Balasko, la semaine s’annonce riche en nouveautés.

Jungle Cruise

Le Dr Lily Houghton (Emily Blunt) quitte Londres pour la jungle amazonienne et fait appel aux services douteux de Frank Wolff (Dwayne Johnson) pour la guider sur La Quila, son bateau délabré mais charmant. Lily est déterminée à découvrir un arbre ancien aux capacités de guérison inégalées, qui a le pouvoir de changer l’avenir de la médecine. Poussés ensemble dans cette quête épique, le duo improbable rencontre d’innombrables dangers et forces surnaturelles, tous tapis dans la beauté trompeuse de la forêt tropicale luxuriante. Mais à mesure que les secrets de l’arbre perdu se dévoilent, les enjeux deviennent encore plus importants pour Lily et Frank, et leur destin – ainsi que celui de l’humanité – est en jeu.

Jungle Cruise - Bande-annonce officielle (VF) | Disney

C’est la vie

Réalisé par Julien Rambaldi, C’est la vie réunit un casting bien connu des français : Josiane Balasko, Léa Drucker, Nicolas Maury ou encore Alice Pol sont à l’affiche. Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique (Josiane Balasko), une sage-femme au caractère bien trempé, est forcée de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir accompagner cinq femmes à accoucher. Elles s’en souviendront toute leur vie…

C'est la vie - Bande-annonce officielle - Orange Studio

The Suicide Squad

Reboot de Suicide Squad, les personnages de DC Comics. Une équipe d’anti-héros, composée d’un groupe de méchants emprisonnés qui décident d’accepter des missions à haut risque en échange de la commutation d’une partie de leur peine. Ce film d’action fantastique est basé sur les bandes dessinées créées par John Ostrander pour DC Comics. Voici le synopsis officiel du film.

Bienvenue en enfer – aka Belle Reve, la prison dotée du taux de mortalité le plus élevé des États-Unis d’Amérique. Là où sont détenus les pires super-vilains, qui feront tout pour en sortir – y compris rejoindre la super secrète et la super louche Task Force X. La mission mortelle du jour ? Assemblez une belle collection d’escrocs, et notamment Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et la psychopathe préférée de tous : Harley Quinn. Armez-les lourdement et jetez-les (littéralement) sur l’île lointaine et bourrée d’ennemis de Corto Maltese. Traversant une jungle qui grouille d’adversaires et de guerilleros à chaque tournant, l’Escouade est lancée dans une mission de recherche et de destruction, avec le seul Colonel Rick Flag pour les encadrer sur le terrain… et la technologie du gouvernement dans leurs oreilles, afin qu’Amanda Waller puisse suivre le moindre de leurs mouvements. Comme toujours, un faux pas est synonyme de mort (que ce soit des mains de leurs opposants, d’un coéquipier ou de Waller elle-même). Si quelqu’un veut parier, mieux vaut miser contre eux – et contre eux tous.

Spirit l’Indomptable

Dans Spirit l’Indomptable, nous suivons la vie du petit Lucky Prescott. Lorsqu’elle s’installe dans une petite ville frontalière avec son père, Lucky se lie d’amitié avec un cheval sauvage appelé Spirit. Afin de le ramener à sa famille, elle s’embarque dans de grandes aventures. Il faut savoir que Spirit l’indomptable est la suite de Spirit, l’étalon des plaines sorti en 2017. Pour info, en France, le film est déconseillé pour les moins de 6 ans.

La Loi de Téhéran

La police est à la recherche d’un trafiquant de drogue nommé Naser Khakzad (Navid Mohammadzadeh), mais lorsqu’elle parvient enfin à l’attraper, le criminel commence à élaborer des stratagèmes pour s’échapper et sauver sa famille. La Loi de Téhéran est le premier film de Saeed Roustayi, jeune réalisateur iranien de 31 ans.

LA LOI DE TÉHÉRAN - Bande-annonce

The Sparks Brothers

En 1971, alors que la musique est dominée par le rock progressif, un groupe sort son premier album qui n’a rien ou presque à voir avec ces tendances, se rapprochant du son qui viendra plus tard dans la décennie, avec des rythmes classés dans la catégorie new wave. L’album éponyme du groupe, Halfneslon, a ensuite été réédité avec le nom que le groupe a assumé : Sparks. L’un des groupes les plus influents de l’histoire, et pourtant l’un des plus méconnus, leurs deux premiers albums n’ont pas eu de succès. Et, bien qu’originaires des États-Unis, ils ont décidé de s’installer en Angleterre, où un certain nombre de fans de leur proposition commençaient à émerger et d’où ils ont sorti une trilogie d’albums qui est considérée comme le meilleur de leur meilleure période, leur donnant une caractéristique pour laquelle ils sont connus : être le groupe préféré de votre groupe préféré. Dans le documentaire Les frères Sparks, le célèbre cinéaste Edgar Wright (Baby Driver) retrace l’histoire de ce groupe influent.

Profession du père

Réalisé par Jean-Pierre Améris, Profession du père raconte l’histoire d’un garçon de 13 ans qui a passé sa vie à écouter des histoires sur les différentes professions que son père prétendait exercer. Dans l’une de ces professions, il a été le conseiller du général De Gaulle. Un jour, le père dit que De Gaulle l’a trahi et demande au garçon de l’aider à tuer le général, laissant le jeune homme fier et effrayé d’avoir été choisi. Avec Benoît Poolvoorde, Audrey Dana, Jules Lefebvre et Tom Levy.

PROFESSION DU PÈRE Bande Annonce (2020) Benoît Poelvoorde, Film Français

True Mothers

Satoko et Kiyokazu sont un jeune couple qui décide d’adopter un bébé après une longue et douloureuse expérience avec les traitements de fertilité. Six ans plus tard, ils reçoivent un appel téléphonique menaçant d’une femme nommée Hikari, qui prétend être la mère biologique de l’enfant et est prête à leur extorquer une grosse somme d’argent. Naomi Kawase est la réalisatrice de ce long métrage basé sur le roman Asa ga Kuru de Mizuki Tsujimura.

La Métaphysique du berger

Documentaire de Michaël Bernadat, La métaphysique du berger nous emmène des hauts-plateaux du Vercors aux limbes des vallées de la Drôme, où Boris tente d’atteindre son idéal : mener une vie de berger, loin de la société contemporaine et de sa technologie dévorante. Tout bascule à la naissance de son fils avec le difficile apprentissage de la paternité.

Milla

Écrit par Rita Kalnejais et réalisé par Shannon Murphy (Sisters), Milla est un appel à l’espoir, à la volonté de vivre et un enseignement sur le fait qu’il est bon d’être en vie et jusqu’où on peut aller par amour. Milla Finlay (Eliza Scanlen), une adolescente souffrant d’une grave maladie, devient le pire cauchemar de ses parents lorsqu’elle tombe follement amoureuse de Moses (Toby Wallace), un dealer. Mais lorsque Moses devient la seule raison de vivre de Milla, la morale traditionnelle de ses parents commence à disparaître. La jeune fille apprend à vivre comme si elle n’avait rien à perdre et à profiter de chaque minute comme si c’était la dernière, et avec elle, sa famille apprend à en profiter aussi.

Sème le vent

Réalisé par Danilo Caputo, Sème le vent est un film italien racontant l’histoire de Nica, 21 ans, qui abandonne ses études d’agronomie et rentre chez elle dans les Pouilles, au sud de l’Italie, après trois années d’absence. Elle découvre un père endetté, une région polluée, des oliviers dévastés par un parasite. Tous semblent avoir baissé les bras devant l’ampleur du désastre écologique et son père est prêt à sacrifier l’oliveraie familiale contre quelques billets. Face au renoncement général, Nica s’engage avec courage pour sauver les arbres centenaires, mais elle va devoir affronter des prédateurs inattendus…

Les Sorcières de l’Orient (documentaire)

Documentaire de Julien Faraut, Les Sorcières de l’Orient se déroulent au Japon dans les années 1960. Alors que Tokyo, en pleine reconstruction, signe son grand retour sur la scène internationale avec l’organisation des JO, un groupe de jeunes ouvrières connait un destin hors du commun. Après le travail, elles s’entraînent dans les conditions les plus rudes pour se hisser au sommet du volley mondial. Bientôt surnommées les « Sorcières de l’Orient », elles deviennent le symbole du miracle japonais. Leur histoire nourrira la pop culture durant des générations…

L’indomptable feu du printemps

Dans L’Indomptable feu de printemps, Mantoa (Mary Twala) est une femme de 80 ans qui a perdu son mari et son fils et qui se prépare à la fin de sa vie dans le cadre montagneux isolé de Lisoto, en Afrique du Sud. Lorsque le village où elle vit est menacé de relocalisation, elle retrouve la volonté de vivre dans la lutte pour son foyer, devenant une force légendaire dans ses derniers moments dramatiques.

Les Voleurs de chevaux

Une famille apparemment parfaite voit sa vie heureuse bouleversée lorsqu’un jour, le père est assassiné par une bande de voleurs de chevaux. Sur le point de perdre tout espoir, ils entrent en contact avec un homme qui a quitté la matriarche de la famille près de dix ans plus tôt et qui réapparaît pour les aider au moment où ils en ont besoin.