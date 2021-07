Sorties cinéma du 21 juillet : Kaamelott, Space Jam 2, Old … les films à l’affiche cette semaine

Comme chaque mercredi, de nouveaux films sortent en salles cette semaine. Blockbusters et films indépendants sont au rendez-vous au cinéma en France à compter de ce 21 juillet. Il y aura, une fois de plus, de quoi contenter tout le monde. Faisons donc un tour des sorties cinéma du mercredi 21 juillet.

Kaamelott – Premier volet

Très attendu, le premier volet de Kaamelott, la série de films de Alexandre Astier arrive donc à compter de ce 21 juillet au cinéma en France. De quoi ça parle ? Du tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons qui font régner la terreur sur le royaume de Logres. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ? En tout cas, comme l’annonce l’affiche, « Il revient pas pour trier les lentilles » !

KAAMELOTT - PREMIER VOLET / Bande-annonce

Lire cette vidéo sur YouTube

Space Jam – Nouvelle Ère

Lorsque LeBron et son jeune fils Dom sont piégés dans un espace numérique par une IA malveillante, LeBron doit les ramener sains et saufs à la maison en menant Bugs, Lola Bunny et toute la bande des Looney Tunes, notoirement indisciplinés, à la victoire contre les champions numérisés de l’IA sur le terrain : un groupe de stars du basket-ball professionnel comme vous ne les avez jamais vues auparavant. C’est Tunes contre Goons dans le plus grand défi de sa vie, qui va redéfinir le lien entre LeBron et son fils et mettre en lumière le pouvoir d’être soi-même.

Space Jam - Nouvelle Ère - Bande-Annonce Officielle 2 (VF)

Lire cette vidéo sur YouTube

Old

Réalisé et écrit par M. Night Shyamalan, Old est un thriller attendu par les fans du créateur de Glass et Split. Glaçant et mystérieux, le long-métrage est inspiré de la bande-dessinée de 2010 « Château de sable » de Pierre-Oscar Levy et Frederik Peeters. Old nous emmène suivre l’histoire d’une famille en vacances qui découvre que la plage isolée où ils se détendent pendant quelques heures les fait en réalité vieillir rapidement, réduisant leur vie entière en une seule journée. Old met en vedette Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff, Vicky Krieps, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Ken Leung, Rufus Sewell, Embeth Davidtz et Gael García Bernal.

Old - Bande annonce VF [Au cinéma le 21 juillet]

Lire cette vidéo sur YouTube

Onoda – 10 000 nuits dans la jungle

Écrit par le français Arthur Harari (« Diamant noir »), « Onoda – 10000 nuits dans la jungle » est l’un des films qui a provoqué le plus de sorties lors de sa première (il a fait l’ouverture d’Un certain regard), mais aussi celui qui a suscité le plus d’applaudissements de la part de ceux qui sont restés. L’histoire du soldat Onoda est devenue un succès au Japon, où il est revenu en 1974 comme un véritable héros. Ce sous-lieutenant croyait que l’empereur était une divinité et que la guerre était une mission sacrée. Il a survécu en se nourrissant de bananes et de noix de coco sur une île des Philippines pendant 29 ans, refusant de croire que la Seconde Guerre mondiale était terminée et que le Japon avait perdu la guerre. Harari évite le ton fait divers de l’histoire, présentant une étude vigoureuse des personnages, ainsi que la présentation d’un paysage loin de la saturation habituelle des couleurs exotiques en présentant une jungle qui sera son refuge pour les décennies à venir.

Onoda - 10 000 nuits dans la jungle - Bande annonce VOST

Lire cette vidéo sur YouTube

Bonne mère

Hafsia Herzi était programmée pour Un certain regard au Festival de Cannes. Ce drame, qui se déroule à Marseille, suit une femme d’une cinquantaine d’années qui doit faire face à des dizaines et des dizaines de problèmes familiaux et professionnels. A commencer par son fils emprisonné, sa fille qui s’implique dans un réseau de sado-masochisme bien rémunéré (on ne parlera pas de prostitution car c’est un des éléments de discussion du film) et toute la précarité de sa vie, dans un travail où elle n’est pas du tout bien payée mais très aimée de ses collègues. Inspiré par la propre mère d’Hafsia, « Bonne Mère » est un délice marseillais avec une touche de cinéma d’Andrea Arnold dans les veines.

BONNE MÈRE Bande Annonce VF (Drame, 2021) Hafsia Herzi

Lire cette vidéo sur YouTube

La Conspiration des belettes

Remake de Los muchachos de antes no usaban arsénico (1976) de José A. Martínez Suárez, La Conspiration des belettes est une comédie d’un genre différent qui raconte l’histoire de quatre vieux amis : d’une belle star de l’âge d’or du cinéma, d’un acteur au crépuscule de sa vie, d’un scénariste frustré et d’un vieux réalisateur qui ont créé un monde parfait et paisible dans le vieux manoir où ils vivent. Cependant, cette paix qu’ils ont bâtie risque de disparaître lorsque débarquent au manoir deux jeunes gens qui, étonnés de rencontrer des personnalités aussi importantes du septième art, tentent de les convaincre de reprendre leur carrière artistique. La Conspiration des belettes est une comédie déjantée qui marque le retour très attendu du réalisateur Juan José Campanella sur le grand écran. Elle est interprétée par un casting de choix, dont Marcos Mundstock, membre du groupe de musique et de comédie Les Luthiers.

La Conspiration des Belettes - Bande-annonce VF - Au cinéma le 21 juillet

Lire cette vidéo sur YouTube

Bloody Milkshake

Bloody Milkshake est centré sur Sam (Karen Gillan), qui n’avait que 12 ans lorsque sa mère Scarlet (Lena Headey), une tueuse à gages, a été contrainte de l’abandonner. Sam a été élevée par la Firme, l’impitoyable syndicat du crime pour lequel sa mère travaillait. Aujourd’hui, 15 ans plus tard, Sam a suivi ses traces et est devenu un féroce tueur à gages. Elle utilise ses « talents » pour nettoyer les dégâts les plus dangereux de la Firme, mais lorsqu’un travail à fort enjeu tourne mal, Sam doit choisir entre servir la Firme et protéger la vie d’une innocente petite fille de 8 ans : Emily (Chloe Coleman).

BLOODY MILKSHAKE – Bande-annonce officielle VOSTF – Karen Gillan (2021)

Lire cette vidéo sur YouTube

A l’abordage

Film signé Guillaume Brac, A l’abordage se déroule à Paris un soir du mois d’août. Un jeune homme tombe amoureux d’une jeune fille et décide de la suivre dans le sud de la France. Entre road movie et comédie romantique, le nouveau film de Guillaume Brac est une ode gratifiante à la frugalité estivale qui sent bon les vacances et la légèreté existentielle tant recherchée. Au casting : Éric Nantchouang (Félix), Salif Cissé (Chérif), Édouard Sulpice (Édouard) et Asma Messaoudene (Alma).

À l'abordage - Göteborg Film Festival 2021

Lire cette vidéo sur YouTube

Spirale : L’héritage de Saw

Le détective Zeke Banks (Chris Rock) est un flic expéditif avec un long CV d’actes irresponsables derrière lui. Malgré son caractère, sa patronne, le capitaine Angie Garza (Marisol Nichols), le fait travailler avec un nouveau partenaire, William Schenk (Max Minghella). Les deux hommes enquêtent sur la mort violente d’un membre des forces de police, qui était un ami proche du premier. Les indices mènent à un tueur imitateur, John Kramer (plus connu sous le nom de Puzzle ou Jigsaw), célèbre pour ses pièges sadiques et la traînée de sang qu’il laisse derrière lui.

Ne sachant pas s’il est un imitateur ou un successeur désigné par Kramer lui-même, Banks fait appel à son père, qui était son supérieur dans la police il y a des années, pour l’aider dans cette dangereuse affaire. Mais il cesse de donner des signaux et les collègues du département atypique découvrent qu’ils sont confrontés à un cerveau sadique qui déclenche une forme tordue de justice en spirale dans laquelle ils sont involontairement de plus en plus piégés.

SPIRALE Bande Annonce VF # 2 (Saw 9, 2021) L'Héritage de Saw

Lire cette vidéo sur YouTube

Un nouveau tournant dans la franchise Saw, le neuvième volet de la saga d’horreur gore créée par James Wan et Leigh Whannell, considéré comme un spin-off. Darren Lynn Bousman, un vétéran de la franchise, revient en tant que réalisateur, avec l’humoriste Chris Rock comme auteur de l’idée de réinventer l’histoire autour de John Kramer, plus connu sous le nom de Puzzle : son modus operandi consiste à piéger ses victimes dans des situations extrêmes, où elles doivent décider si elles ont assez de volonté de vivre pour accepter toutes sortes de tortures physiques et psychologiques.

Les autres films à l’affiche cette semaine :

En plus des nouveautés présentées ci-dessus, vous trouverez d’autres films à l’affiche au cinéma ce mercredi 21 juillet :