Sortie de Songbird VOD prévue pour ce mois de décembre – / Film

Producteur Michael Baythriller pandémique de Oiseau chanteur a fait la une des journaux pour être le premier grand film à être réalisé lors de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) à Los Angeles. Ensuite, il a de nouveau fait la une des journaux avec des rapports selon lesquels la production ne suivait pas les protocoles de sécurité COVID. Et encore une fois, Oiseau chanteur a fait la une des journaux pour le buzz négatif en ligne autour de sa bande-annonce, qui montrait les films – disons mal avisés – vision apocalyptique de la pandémie. Mais dans peut-être l’actualité la plus positive, et pour ceux qui sont nerveux à l’idée d’aller voir des films au milieu de la flambée des cas de COVID-19, Oiseau chanteur a fixé sa sortie VOD pour ce décembre.

Bientôt, vous pourrez également voir ce film irresponsable de manière responsable, avec la prochaine sortie de vidéo à la demande premium (PVOD) de Oiseau chanteur, pour lequel STX Entertainment s’est fixé 11 décembre 2020. Le film sera disponible au prix de 19,99 $ pour une location de 48 heures sur toutes les plateformes transactionnelles, selon une annonce d’Adam Fogelson, président du STXfilms Motion Picture Group.

«La pandémie a affecté tous les aspects de notre activité, de la production à la sortie, mais Oiseau chanteur démontre qu’un studio agile comme STX peut trouver des moyens efficaces et rentables de faire fonctionner ses films, comme nous l’avons fait avec Groenland et Mon espion en ces temps difficiles », a déclaré Fogelson. « Le spectacle doit continuer. Oiseau chanteur est un film passionnant qui parlera au public en ce moment car il les maintient sur le bord de leur siège. «

Réalisé par Adam Mason (Dans le noir), qui a également écrit le scénario avec Simon Boyes (Inconduite), les stars de cinéma KJ Apa (Riverdale) en tant que coursier immunisé contre le virus mortel COVID-23 et tente de sauver sa petite amie Sara (Sofia Carson) de l’emprisonnement dans un camp de quarantaine. Le film met également en vedette « Bradley Whitford et Demi Moore en tant que couple riche qui peut détenir la clé de la mission de Nico; Alexandra Daddario en tant que chanteur empêtré dans une affaire désordonnée et interdite; Paul Walter Hauser en tant que vétéran handicapé dont le meilleur ami – un drone nommé Max – est ses yeux et ses oreilles dans un monde qui l’a laissé derrière; Craig Robinson en tant que patron de Nico; et Peter Stormare en tant que chef corrompu du département «assainissement» de la ville, qui saisit les personnes infectées et les transporte dans la zone Q. »

Voici le synopsis de Oiseau chanteur, qui est produit par Bay:

Dans le thriller terrifiant Oiseau chanteur, le virus COVID-23 a muté et le monde en est à sa quatrième année de verrouillage. Les Américains infectés sont arrachés de leurs maisons et contraints de se réfugier dans des camps de quarantaine appelés zones Q, d’où il n’y a pas d’échappatoire, alors que quelques âmes courageuses se battent contre les forces de l’oppression. Au milieu de ce paysage dystopique, un courrier intrépide, Nico (KJ Apa), qui est immunisé contre l’agent pathogène mortel, trouve espoir et amour avec Sara (Sofia Carson), bien que son verrouillage leur interdit tout contact physique. Lorsqu’on pense que Sara a été infectée, Nico court désespérément dans les rues stériles de Los Angeles à la recherche de la seule chose qui puisse la sauver de l’emprisonnement… ou pire.

