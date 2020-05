Sortie de Rocky Documentary Digital en juin – / Film

40 ans de Rocky: la naissance d’un Classique se prépare pour une version numérique. Le making-of du documentaire, qui propose une narration Sylvester Stallone lui-même devrait sortir en numérique à la demande en juin.

La date limite signale que les coulisses Rocheux documentaire, 40 ans de Rocky: la naissance d’un classique a défini sa version numérique à la demande pour 9 juin 2020. Virgil Films & Entertainment sort le film en Amérique du Nord et à l’international sur iTunes / Apple TV, Amazon, Vimeo On Demand et Google Play.

Écrit et réalisé par Derek Wayne Johnson, qui a décrit le directeur de Rocheux dans le film 2017 John G. Avildsen: roi des outsiders, utilise des images capturées par John Avildsen, décédé en 2017. Avildsen a filmé la préproduction et la production du gagnant du meilleur film de 1976 sur ses propres images 8 mm, qui deviennent la base du nouveau documentaire, qui est raconté par le scénariste et la star lui-même , Stallone. Dans la narration, Stallone réfléchit sur le film qui l’a transformé en une icône de la culture pop

Comme le décrit Deadline, «la narration de Stallone décrit non seulement le tournage du film, mais l’histoire derrière son obtention d’un feu vert et comment il a conservé son scénario original et son rôle principal, l’une des fables légendaires du cinéma. Dans un style de courant de conscience, la star rappelle des détails comme l’origine du chapeau de tarte au porc de Rocky Balboa. Stallone dit qu’il l’a ramassé pour 3 $ dans un magasin de Philadelphie et pensait que cela « complétait » le personnage et était le « costume d’armure » du boxeur. il serait considéré comme une copie du look de Gene Hackman dans La connexion française. «

« Le documentaire est une pépite d’or pour les fans de » Rocky « et le public occasionnel », a déclaré Johnson dans le communiqué de presse. « C’est une charmante histoire du cinéma racontée par Rocky lui-même, Sylvester Stallone, et offrira au public une expérience intime et parfois émotionnelle. Nous sommes fiers du film, et le public peut s’attendre à de nouvelles histoires et de nouvelles séquences qu’ils n’ont jamais vues auparavant dans un mélange de réalisateur John Avildsen des films à la maison, des séquences de répétition et des séquences en coulisses de la réalisation du film ultime.

Lloyd Kaufman, qui était directeur de production sur Rocheux et continuerait à diriger Troma Entertainment, a également partagé des images inédites qu’il a tournées sur le tournage. Ses images montrent des tests de maquillage, des séances de chorégraphie de boxe et d’autres moments doux avec Stallone et ses co-stars Carl Weathers et Talia Shire.

