Sortie de Mondo Music de la semaine: Mission Impossible 2

Mondo lance de nouvelles éditions spéciales de vinyle tous les mercredis. Ils sont l’édition ultime de tout ce qu’ils publient, avec de nombreuses notes de doublure, de toutes nouvelles illustrations commandées et ont toujours une taille en édition limitée. Le vinyle lui-même est généralement coloré ou un disque photo également. C’est comme la collection Criterion de bandes sonores de films et de jeux. Cette semaine voit la sortie de la bande originale de la deuxième aventure Ethan Hunt sur grand écran Mission Impossible 2. Fait par Hans Zimmer, c’est l’un des meilleurs scores du canon MI, et il recevra désormais le traitement Mondo. Consultez la pochette et l’illustration du disque ci-dessous.

Mondo Mission Impossible 2 Soundtrack

« Bonjour, Ethan…

Cette semaine, votre mission (si vous l’acceptez) est de nous aider à célébrer le vingtième anniversaire de MISSION: IMPOSSIBLE 2. Le cheval noir (ou mouton noir selon ce que vous ressentez) de la franchise, M: I 2 est souvent parodié pour son hyper-stylisation et son esthétique du tournant du millénaire, mais il est essentiel pour plusieurs raisons. Non seulement il a défini le modèle de la série pour être axé sur les cinéastes, mais il est également marqué par l’un des compositeurs les plus prolifiques et les plus influents de notre époque, Hans Zimmer. Nous sommes ravis de présenter la partition complète, augmentée et remasterisée de Hans Zimmer pour le film – non seulement pour la première fois sur vinyle mais pour la première fois JAMAIS. «



Comme pour toutes les sorties musicales de Mondo, celle-ci sera en vente mercredi à midi CST sur la boutique en ligne Mondo. Mission Impossible 2 pourrait être la sortie de cette semaine. Ils ont également une tonne d’autres bandes sonores de vinyle à vendre, y compris les Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie scores et le score pour cette refonte Blumhouse années de L’homme invisible. Ces versions ont tendance à se vendre, donc si vous êtes intéressé, ne soyez pas en retard et recevez votre commande rapidement, alors ne la manquez pas.

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!