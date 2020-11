Sortie de Minari prévue pour la saison des récompenses, avec une extension à suivre – / Film

A24 est au bâton pour Minari comme son prochain grand candidat aux Oscars. Le distributeur indépendant a fixé la date de sortie de Lee Isaac Chung, acclamé par la critique Minari pour une course de qualification à New York et Los Angeles en décembre avant un déploiement plus large à partir de février 2021. Minari, qui a remporté le Prix du Public et le Grand Prix du Jury à Sundance, un prétendant aux Oscars et une star infaillible Steven Yeun un candidat potentiel du meilleur acteur – ce qui ferait de lui le premier acteur asiatique-américain à être nominé pour la catégorie de l’histoire.

Variety rapporte que le Minari la date de sortie a été fixée pour 11 décembre 2020 dans certains cinémas de New York et de Los Angeles (quels que soient les cinémas ouverts, c’est-à-dire) avant le début de l’expansion 12 février 2021. Cette sortie limitée de la saison des récompenses théâtrales signifie qu’A24 apporte son soutien total Minarichances de participer aux Oscars 2021, actuellement prévus pour le 15 mars 2021.

Écrit et réalisé par Lee Isaac Chung, Minari suit une famille américano-coréenne dans les années 1980 alors qu’elle déménage de Californie dans une petite ferme de l’Arkansas dans l’espoir de se refaire une vie. Le patriarche de la famille Jacob (Yeun) se lance avec enthousiasme dans la culture de la terre, mais se retrouve hors de lui, alors que sa femme et ses enfants luttent avec leur nouvelle maison rurale. Yeri Han, Alan Kim, Noel Kate Cho et Yuh-Jung Youn jouent également dans le film, qui a suscité des critiques élogieuses lors de ses débuts à Sundance.

Mais la date de sortie était visiblement absente de la bande-annonce lancée par A24 en septembre, mettant en doute le fait que le film le mieux évalué de 2020 sortirait même cette année. Cette diffusion théâtrale limitée en décembre signifie que la plupart d’entre nous ne pourront pas la voir – les théâtres restent fermés à New York et la plupart à Los Angeles – mais le compromis est que cela pourrait amener Steven Yeun à une nomination aux Oscars historique. Yeun reçoit des éloges pour sa performance depuis la première de Sundance, avec le Brûlant acteur nommé l’un des favoris de la catégorie. S’il était nominé, il serait le premier acteur asiatique-américain nominé pour l’acteur principal, bien que d’autres acteurs d’origine asiatique aient gagné cet honneur, tels que Yul Brynner (Le roi et moi) et Ben Kingsley (Gandhi et Maison de sable et de brouillard). Variety note que Yeri Han est également un cheval noir de la meilleure actrice, tandis qu’Alan S. Kim, Will Patton et Yuh-Jung Youn ont une chance de se battre pour les catégories de soutien.

Voici le synopsis de Minari, qui ouvre dans certains cinémas de New York et de Los Angeles le 11 décembre 2020 avant de développer 12 février 2021.

Une histoire tendre et passionnante sur ce qui nous enracine, Minari suit une famille américano-coréenne qui déménage dans une petite ferme de l’Arkansas à la recherche de son propre rêve américain. La maison familiale change complètement avec l’arrivée de leur grand-mère sournoise, grossière mais incroyablement aimante. Au milieu de l’instabilité et des défis de cette nouvelle vie dans les Ozarks accidentés, Minari montre la résilience indéniable de la famille et ce qui fait vraiment une maison.

