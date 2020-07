Sortie de Liverpool: Lallana rejoint Brighton, Lovren en Russie – Football

in

Brighton a signé l’agent libre Adam Lallana le premier jour lundi du mercato d’été après la libération du vainqueur de la Premier League anglaise par Liverpool. Le milieu de terrain anglais de 32 ans a rejoint le club de la côte sud avec un contrat de trois ans pour rester dans la première division.

«Il a une riche expérience en plus de sa qualité technique», a déclaré le directeur de Brighton, Graham Potter. «Avoir à la fois son expérience et sa qualité sur le terrain sera un excellent ajout pour nous, et je sais qu’il sera un excellent modèle pour nos jeunes joueurs de l’équipe.

«J’ai vraiment hâte de travailler avec lui lorsque nous reviendrons pour l’entraînement de pré-saison dans quelques semaines.

FEUILLES DE LOVREN

Un autre départ du champion de Premier League Liverpool est le défenseur Dejan Lovren, qui a rejoint le Zenit Saint-Pétersbourg dans un mouvement de 14 millions de dollars.

L’international croate a mis fin à une période de six ans à Anfield après avoir disputé seulement 15 apparitions cette saison, tombant au quatrième choix du centre dans l’ordre hiérarchique derrière Virgil Van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip.

Lovren, qui était aux prises avec des blessures mineures au cours des deux dernières années, était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat, mais Liverpool a choisi de ne pas prendre une option pour une prolongation de 12 mois.

TOTTENHAM

Tottenham a commencé à planifier l’avenir avec le défenseur central de 33 ans, Jan Vertonghen, parti après huit ans et Japhet Tangang, 21 ans, ayant signé un nouvel accord de cinq ans.

Vertonghen, dont le contrat a été prolongé en juin jusqu’à la fin de la saison pandémique retardée, ne s’est pas vu proposer un nouvel accord à long terme.

« Mon séjour au club prend donc fin », a tweeté le Belge. «Une triste journée pour de nombreuses raisons.»

