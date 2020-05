Sortie de la semaine Mondo Music: la bande originale d’Emma

Mondo lance de nouvelles éditions spéciales de vinyle tous les mercredis. Ils sont l’édition ultime de tout ce qu’ils publient, avec de nombreuses notes de doublure, de toutes nouvelles illustrations commandées et ont toujours une taille en édition limitée. Le vinyle lui-même est généralement coloré ou un disque photo également. Fondamentalement, c’est comme la collection Criterion de bandes sonores de films et de jeux. Cette semaine voit la sortie de la bande originale de la nouvelle version de cette année Emma, avec Anya Taylor-Joy. La partition du film a été gérée par Pont Isobel Waller & David Schweitzer et sortira sur un disque vinyle de deux disques de Mondo ce mercredi. Consultez le communiqué ci-dessous.

Sortie de la bande originale de Mondo Emma Vinyl

« Mondo, en partenariat avec Back Lot Music, est fier de présenter la première sortie physique de la bande originale de la comédie épique de l’automne de Wilde EMMA. Composée par Isobel Waller-Bridge et David Schweitzer, la musique pour EMMA est aussi courageuse et tendre que la saga d’Emma Woodhouse et ses tentatives de modeler la vie amoureuse de ceux qui l’entourent. Logé dans une pochette gatefold avec des illustrations de l’artiste Carson Ellis et conçu par Nic Taylor, le communiqué comprend un livret de 20 pages avec des photos, une mini-affiche , et pressé sur du vinyle de couleur rose 180 grammes. «

Comme pour toutes les sorties musicales de Mondo, celle-ci sera en vente mercredi à midi CST sur la boutique en ligne Mondo. Emma pourrait être la sortie de cette semaine, mais ils ont également une tonne d’autres bandes sonores de vinyle en vente, y compris à la fois le Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie scores et le score pour cette refonte Blumhouse années de L’homme invisible. Ces versions ont tendance à se vendre, donc si vous êtes intéressé, ne soyez pas en retard et recevez votre commande rapidement, alors ne la manquez pas.

La publication Mondo Music Release of the Week: The Emma Soundtrack est apparue en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook