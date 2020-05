Sortie de la légendaire «Snyder Cut» de «Justice League»

NEW YORK (AP) – Depuis plusieurs années, le slogan «Release the Snyder cut» a résonné en ligne comme un cri de ralliement à la fois authentique et ironique – une «Vive la révolution» pour les amateurs de films de bandes dessinées. Mercredi, ils ont finalement obtenu leur souhait.

Warner Bros. Pictures a annoncé que la coupe d’un réalisateur du film DC Comics de Zack Snyder en 2017 «Justice League» fera ses débuts l’année prochaine sur le service de streaming HBO Max. Snyder a d’abord annoncé la nouvelle lui-même dans un commentaire de vidéoconférence en direct pour son film Superman « Man of Steel ».

Le soi-disant mouvement #ReleaseTheSnyderCut a commencé autour de la sortie de « Justice League », un film que Snyder a réalisé mais a été remplacé en post-production par Joss Whedon. Le réalisateur des «Avengers», qui a été crédité en tant que co-scénariste, a supervisé de nombreux tournages, montages et effets visuels.

À ce moment-là, la gestion par Snyder des films de DC Comics avait suscité beaucoup de critiques; son précédent film «Batman v Superman: l’aube de la justice» a évalué 28% frais sur Rotten Tomatoes. Mais certains fans sont restés fidèles, même lorsque Warner Bros. a remanié leur approche des films DC.

Au moment de son départ, Warner Bros. a déclaré que Snyder se retirait pour être avec sa famille après le décès de sa fille de 20 ans.

Snyder est resté le seul directeur crédité de « Justice League » et il a également été critiqué par les critiques (40% frais sur Rotten Tomatoes) et considéré comme une déception par la plupart des fans. Mais certains ont soutenu que la vision de Snyder sur le film aurait été meilleure. En novembre, même les stars du film Ben Affleck et Gal Gadot ont ajouté au refrain sur Twitter.

«Depuis que je suis arrivé ici il y a 14 mois, le chant de #ReleaseTheSnyderCut a été un battement de tambour quotidien dans nos bureaux et nos boîtes de réception. Eh bien, les fans ont demandé et nous sommes ravis de pouvoir enfin livrer », a déclaré Robert Greenblatt, président de Warner Media Entertainment, dans un communiqué.

On ne sait pas si une autre « coupe Snyder » a déjà existé avant le départ du réalisateur. S’adressant aux fans lors de la soirée « Man of Steel », Snyder a dit qu’il avait encore du travail à faire.

« Je tiens à remercier HBO Max et Warner Brothers pour ce geste courageux de soutenir les artistes et de permettre à leurs véritables visions de se réaliser », a déclaré Snyder dans un communiqué. « Un merci spécial à tous ceux qui sont impliqués dans le mouvement SnyderCut pour en faire une réalité. »

Emmy Daytime de retour à la télévision, mais avec une émission socialement distanciée

LOS ANGELES (AP) – Les Daytime Emmy Awards sautent une cérémonie de théâtre à cause du coronavirus mais les honneurs seront présentés sur une émission de télévision.

La décision de CBS de diffuser les prix le 26 juin est un point positif pour les honneurs de jour, qui avaient été consignés dans une présentation en ligne ces dernières années alors que l’intérêt des téléspectateurs diminuait.

Les nominations pour le 47e Emmy Daytime Emmys ont été annoncées jeudi sur « The Talk » de CBS, avec des catégories comprenant les meilleures séries dramatiques, talk-show et jeu télévisé.

La National Academy of Television Arts & Sciences, basée à New York, qui organise les prix de jour, avait précédemment annoncé qu’elle ne tiendrait pas la cérémonie traditionnelle du théâtre par souci de sécurité en cas de pandémie.

Les prix seront décernés sur la chaîne CBS dans les principales catégories, avec des gagnants et «d’autres invités spéciaux apparaissant de chez eux à la lumière de la pandémie COVID-19», ont déclaré le réseau et l’académie dans une annonce conjointe.

Les gagnants dans d’autres catégories seront annoncés sur Twitter au cours de la télédiffusion de deux heures, et d’autres récompenses seront présentées lors d’une cérémonie en juillet, a déclaré l’académie.

CBS est « ravi d’accueillir à nouveau les Daytime Emmy Awards », a déclaré Jack Sussman, vice-président exécutif du réseau en charge des spéciaux et des événements en direct. Le réseau est le foyer d’émissions de jour, y compris des feuilletons «Les jeunes et les agités» et «Les audacieux et les beaux».

« Sunday Night Football » continue de se dérouler comme le spectacle le plus regardé

NEW YORK (AP) – Le « Sunday Night Football » de NBC se terminera comme la série la plus regardée aux heures de grande écoute pour la neuvième année consécutive lorsque la saison de télévision 2019-2020 se terminera mercredi soir.

Selon Nielsen, « Sunday Night Football » a accueilli en moyenne 20,5 millions de téléspectateurs en 2019, soit une augmentation de 5% par rapport à 2018. Il s’agit également de la meilleure saison de NBC depuis 2015.

Le match le plus regardé a eu lieu le 29 septembre, lorsque 24,37 millions de téléspectateurs ont vu la Nouvelle-Orléans battre Dallas. « Sunday Night Football » a fini par avoir huit des 20 programmes les plus regardés au cours de l’année civile 2019. Dix matchs ont fini par avoir 20 millions de téléspectateurs ou plus.

Selon Nielsen, la séquence de neuf ans de « Sunday Night Football » en tête est la séquence la plus longue. « American Idol » avait le record précédent à six ans tandis que « The Cosby Show » et « All in the Family » avaient chacun cinq ans sur le dessus.

