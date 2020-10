Sortie de KDE Plasma 5.20 – Slashdot

Le plasma 5.20 de KDE est maintenant disponible, apportant un tas de raffinements ainsi que des fonctionnalités plus importantes. Certains des points forts de KDE Plasma 5.20 incluent (via Phoronix):

– De nombreux correctifs au gestionnaire / compositeur de fenêtres KWin, y compris un certain nombre de correctifs Wayland. Parmi les travaux de Wayland dans Plasma 5.20, citons la prise en charge de Klipper et le collage du clic central, la prise en charge de la souris et du pavé tactile presque équivalente à X11, des vignettes de fenêtre dans le gestionnaire de tâches, des correctifs de crash, etc.



– Notifications améliorées.

– Différentes refontes et ajouts aux paramètres système de KDE, de la surveillance SMART à des interfaces plus esthétiques.

– Affichages à l’écran repensés.

– Diverses améliorations du gestionnaire de bord et de la barre d’état système. Plus d’informations sur KDE 5.20 sont disponibles ici.