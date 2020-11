Sophie Turner interprète la princesse Charlotte dans la série animée Prince George de HBO Max

Sophie Turner a rejoint le casting de «The Prince» de HBO Max – une prochaine série animée basée sur la parodie de Gary Janetti sur le compte Instagram Prince George – en tant que voix de la princesse Charlotte.

Janetti, qui est le créateur et producteur exécutif de l’émission, a révélé samedi le casting de l’ancien de «Game of Thrones» avec un clip sur le thème d’Halloween mettant en vedette Prince George (exprimé par Janetti lui-même), sa jeune sœur, la princesse Charlotte, et son petit frère Prince Louis, dans lequel George est coché que ses frères et sœurs ne se joindront pas à ses plans pour un costume de groupe.

Selon HBO Max, «’The Prince’ est un regard mordant et satirique sur la vie du prince George de Cambridge, le plus jeune héritier du trône britannique, alors qu’il navigue dans les épreuves et les tribulations d’être un enfant royal. Avant que George ne règne sur Britannia, il établira ses propres lois dans la version comique de Gary Janetti sur l’enfance du futur roi d’Angleterre vue du point de vue du prince. Parce que sa succession n’arrive pas de si tôt, dans chaque épisode, George trouvera son chemin dans la vie de jeune prince des temps modernes – des 775 chambres du palais de Buckingham à la mer de corgis de sa famille en passant par l’école primaire avec des roturiers. Le prince présente également des personnages notables dans la vie de George tels que ses parents, le duc et la duchesse de Cambridge, sa petite sœur Charlotte, quatrième en ligne pour le trône, sa tante moderne Meghan et son oncle Harry, son arrière-grand-père Philip, et – qui peut oublier – son Gan Gan Elizabeth.

Lisez aussi: HBO Max commande une série animée basée sur le compte Instagram de la parodie Prince George de Gary Janetti

Janetti jouera dans la série en tant que Prince George, aux côtés d’Orlando Bloom en tant que prince Harry, Alan Cumming en tant que majordome de George Owen, Frances De La Tour en tant que reine Elizabeth, Lucy Punch en tant que Kate Middleton, Condola Rashad de Meghan Markle, Iwan Rheon en tant que prince William et Turner comme princesse Charlotte.

La série est écrite et produite par Janetti et produite par 20th Television.

Voir la vidéo Instagram de Janetti annonçant le casting de Turner ci-dessous.