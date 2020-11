Sophia Lillis de l’oncle Frank est aussi surprise que quiconque de faire autant de morceaux d’époque

Comme indiqué, nous verrons à nouveau Sophia Lillis à travers une vision du passé dans Oncle Frank, qui se déroule en 1973. Dans l’histoire, elle joue Beth Bledsoe, 18 ans, qui a passé toute sa vie à admirer son oncle Frank (Paul Bettany). Après avoir quitté sa maison en Caroline du Sud pour aller à l’université à New York, où Frank travaille comme professeur, elle finit par apprendre un secret qu’il a gardé de sa famille toute sa vie: qu’il est gay et qu’il a été en couple avec un autre homme (Peter Macdissi) pendant plusieurs années. L’histoire se déroule avec un excellent équilibre entre la comédie et le drame, et met en vedette une distribution exceptionnelle qui comprend également Stephen Root, Margot Martindale, Judy Greer, Steve Zahn et Lois Smith.