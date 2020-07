Sony Xperia 1 II perd face à iPhone et Galaxy dans notre comparaison de caméras aveugles

Il y a une semaine, nous vous avons posé une question: quel téléphone prend les meilleures photos? Pour déterminer le meilleur téléphone appareil photo, il ne suffit pas de regarder uniquement les spécifications de l’appareil photo, vous devez regarder les photos réelles.

C’est exactement ce que nous vous avions préparé: une comparaison de caméras aveugles où vous ne connaissez même pas les noms des téléphones-appareils photo qui participaient!

Conclusion

Voici donc le grand total:

le Xperia 1 II a remporté la scène 5 de la lumière du jour, et les scènes selfie 2 et 3

le Galaxy S20 Ultra a remporté les scènes Daylight 1, 3 et 6; également scène ultra-large 2; il a également remporté les deux photos zoom, soit un total de 6 tours

enfin, l’iPhone 11 Pro Max a remporté les scènes de lumière du jour 2, 4, puis les scènes ultra-larges 1 et 3, il a à peine remporté la scène selfie 1 et a remporté les 3 scènes de faible luminosité, pour un total de 8 victoires

Le gros point à retenir, cependant, concerne le nouveau Sony Xperia 1 II: il fonctionnait juste bien, mais les images de celui-ci semblaient souvent un peu plus pâles et pas aussi luxuriantes et accrocheuses que les autres, ce qui l’a laissé en dernier. Nous ne dirions pas que c’est un mauvais appareil photo: pas du tout, il capture des couleurs assez réalistes, mais ce n’est tout simplement pas ce que vous, nos lecteurs, aimez voir sur les photos.

Ensuite, l’autre point à retenir est à quel point le mode nuit est brillant sur l’iPhone 11 Pro Max: c’est un plaisir à utiliser car il est entièrement automatique et vous n’avez pas à penser quand l’allumer, cela fonctionne. Et il capture de superbes photos. La galaxie a bien fonctionné pendant la journée lorsque ces couleurs vives ont vraiment volé le cœur de beaucoup de gens. Et voilà, notre comparaison de caméras aveugles mystère 2020!

Êtes-vous surpris par les résultats ou saviez-vous tout au long que ce sont les téléphones que nous comparions?