Sony vous invite à bêta-tester le firmware PS4 8.00

Sony travaille actuellement sur le firmware PS4 8.00 et a envoyé les premières invitations pour un test bêta.

Les premiers utilisateurs au Japon ont donc reçu une invitation individuelle, qui donne également un aperçu des nouvelles fonctionnalités. Ils écrivent donc que Sony travaille sur des fonctions liées aux fêtes et que le volume peut être réglé plus individuellement. En outre, il est question de fêtes qui ne se cachent plus, et les conversations textuelles de personnes qui n’utilisent pas le chat vidéo peuvent être affichées sur l’écran de la fête. Les divers tweets, dont certains sont traduits du japonais, semblent encore un peu confus.

On peut supposer que Sony étendra bientôt le test bêta à l’Amérique du Nord et à l’Europe. Ceux qui peuvent participer peuvent à nouveau inviter jusqu’à 20 amis supplémentaires pour tester les fonctionnalités de la fête.

Il n’y a jusqu’à présent aucune annonce officielle du firmware PS4 8.00, et on ne sait pas non plus comment se déroule le processus de sélection. La plupart du temps, les bêta-testeurs précédents reçoivent une invitation encore et encore, il peut également être utile si vous envoyez de temps en temps un problème à Sony via la PS4.

Dès que de nouvelles informations sur le firmware PS4 8.00 et le test bêta seront disponibles, nous les soumettrons ici.