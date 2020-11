Sony vient de répondre à la plupart de vos questions sur la PS5

Sony a publié une FAQ qui répond à de nombreuses questions sur PlayStation 5.

Il est maintenant confirmé que vous pouvez PS3 et les jeux précédents via PS Now.

Tous les jeux PS5 seront sans région.

Sony répond à un grand nombre de vos questions sur PlayStation 5 quelques jours à peine avant l’arrivée de la console de jeu. À Le bord rapports, la société a publié une FAQ qui explique non seulement de nombreux détails sur la PS5, mais a également révélé quelques nouvelles informations sur la compatibilité des jeux du système.

Plus particulièrement, la FAQ révèle que PlayStation Now sera disponible sur la PS5 pour le téléchargement et le streaming de jeux pris en charge. Sony n’a détaillé aucune différence dans la prise en charge des jeux par rapport à la PS4, mais cela suggère que vous aurez accès aux jeux PlayStation, PS2 et PS3 d’origine qui étaient auparavant interdits.

Vous n’aurez pas non plus à être pointilleux sur l’endroit où vous jouez aux nouveaux jeux. Tous les jeux PS5 seront sans région, a déclaré Sony. En d’autres termes, vous pouvez importer un titre de n’importe quel territoire en sachant qu’il fonctionnera sur votre console.

De nombreux autres aspects de la FAQ PlayStation 5 fournissent des réponses utiles, si parfois attendues. Pour commencer, Sony n’exclut pas d’autres couleurs que le noir et blanc – vous n’aurez tout simplement pas le choix «au lancement». De même, la prise en charge de l’audio 3D ne sera pas limitée aux écouteurs une fois qu’une mise à jour l’étendra aux haut-parleurs conventionnels. Vous obtiendrez également une sortie 8K avec des «logiciels pris en charge» à l’avenir.

La FAQ sert également de rappel que les SSD d’extension basés sur M.2 ne seront pas disponibles avant une mise à jour et que vous ne pouvez pas utiliser de lecteur USB externe pour exécuter des titres PS5. Ne vous attendez pas à un navigateur Web, d’ailleurs. Vous accéderez aux jeux Remote Play sur votre PS5 sur votre PS4, bien que les exigences de contrôleur de Sony puissent exclure les jeux natifs de la PS5.

Cela ne répondra pas nécessairement à toutes vos questions. Les utilisateurs commentant la FAQ ont demandé quand la PlayStation 5 sera disponible dans des pays comme l’Inde, ou si elle prend en charge les moniteurs 1440p. Cependant, les réponses déjà présentes pourraient suffire à vous aider à faire le choix entre une PS5 ou une rivale comme la Xbox Series X.