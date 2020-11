Sony veut que vous sachiez que la PlayStation 5 ne sera pas disponible en magasin le jour du lancement

in

Si vous ne parveniez pas à obtenir une précommande convoitée pour la PlayStation 5, vous auriez peut-être espéré en obtenir une le jour du lancement dans des magasins comme Best Buy ou GameStop.

Eh bien, je déteste être porteur de mauvaises nouvelles, mais ce ne sera tout simplement pas possible. Sony a annoncé que lorsque la console sera lancée le 12 ou 19 novembre (selon votre région), elle ne sera disponible dans aucun emplacement physique. Le billet de blog note que cela est dû au COVID-19 et à la sécurité des employés et des clients.

Mise à jour: toutes les ventes de console PS5 le jour du lancement, le 12 ou le 19 novembre selon votre région, seront en ligne uniquement. Aucune unité ne sera disponible en magasin à l’achat. Plus d’informations: https://t.co/SikqDMEW9X pic.twitter.com/zXDCppsWm6 – PlayStation (@PlayStation) 5 novembre 2020

Cela a du sens pour deux raisons – cela n’encourage pas de grandes foules à se rassembler et, comme on le dit depuis un certain temps maintenant, cela permet à Sony de cacher tout problème de stock potentiel qu’il pourrait avoir avec la console de nouvelle génération.

Si vous essayez toujours d’acquérir une PlayStation 5, assurez-vous de consulter cette liste de points de vente vendant la console en ligne.

Qu’est-ce que tu penses? Êtes-vous surpris que Sony emprunte cette voie sur la PlayStation 5? Faites-nous savoir ci-dessous dans les commentaires ou reportez la discussion sur notre Twitter ou Facebook.

