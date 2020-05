Sony utilisera les jeux PS5 «fonctionnant sur du vrai matériel» pour la PS5

Le 3 juin est maintenant dans moins d’une semaine et – à moins de changements dus à la pandémie qui a rendu tout imprévisible – c’est le jour où nous devrions en apprendre davantage sur la PS5, selon des rapports récents. Selon l’un de ces comptes, une fois de plus de Jeff Grubb de VentureBeat, Sony a vu la réponse négative à la vitrine du « gameplay » Inside Microsoft de Microsoft pour la série X et a pris pas mal de notes. La société s’appuiera sur les jeux PS5 qui fonctionnent réellement sur le matériel PS5 lorsqu’elle commencera à montrer ce que les joueurs peuvent attendre de la prochaine génération.

Ce détail particulier provient d’un rapport sur VentureBeat soutenant la récente histoire Bloomberg de Jason Schreier à propos de la date de l’événement révélée sur PlayStation 5 le 3 juin. Grubb a commenté en disant que Sony semble être conscient de la façon dont les joueurs ont réagi à Inside Xbox, et essaiera plutôt de présenter «ce qui est possible», plutôt que des images générales du moteur qui n’ont aucune sensation de «nouvelle génération».

Alors, que va montrer Sony la semaine prochaine? Attendez-vous à ce qu’il se concentre sur ce qui est possible dans les jeux de nouvelle génération avec la PlayStation 5. La société semble consciente du contrecoup auquel Microsoft a dû faire face pour son premier événement Xbox 20/20. Les fans étaient mécontents du manque de gameplay lors de cette présentation. En réponse, Sony veut s’appuyer sur des jeux PS5 qui fonctionnent réellement sur du vrai matériel.

L’événement de révélation de Sony sur PS5 début juin fait l’objet de rumeurs depuis quelques semaines, d’abord rapporté – puis retardé – par Jeff Grubb. La date la plus récente du 3 juin est maintenant corroborée par plus de personnes, ce qui donne encore plus de poids et de crédibilité à la date à laquelle Sony commence à parler de ses plans de nouvelle génération de manière considérable. Maintenant que Sony a le plus gros effort de marketing pour ses exclusivités PS4 à venir, à savoir les deux diffusions State of Play en un seul jeu pour Le dernier d’entre nous, partie II et Fantôme de Tsushima– il peut commencer à se concentrer sur sa messagerie et son marketing continu pour la PS5.

Déterminer comment révéler la PS5 n’a pas été facile pour Sony à la suite de la pandémie de COVID-19 en cours, qui a bouleversé les plans marketing originaux de l’année. Apparemment, la révélation du contrôleur DualSense a été forcée de prévenir les fuites, et Sony a dû annuler ses plans d’événement de révélation PS5 d’origine à la recherche d’un flux plus professionnel.