Sony sur PS5 Stock: «  Absolument tout est vendu  »

Le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a révélé que bien que la société soit satisfaite du lancement de la PlayStation 5 en ces temps difficiles, Sony ne tirerait plus rien de ce genre et ne le recommanderait à personne d’autre.

Dans une interview avec l’agence de presse russe TASS, Ryan a déclaré que Sony devait faire face à un certain nombre de bosses sur la route, en particulier du côté de la production.

Je suppose que mes deux principaux sentiments sont l’un de bonheur car les choses semblent bien aller, et d’autre part de soulagement – nous l’avons fait dans cette année inhabituelle, étrange et franchement assez difficile. Parmi toutes les choses que j’ai apprises cette année, l’une est que je n’envisagerais pas de faire un autre grand lancement de console au milieu d’une pandémie mondiale, et je ne le recommanderais à personne d’autre. Cela a été difficile, cela a été difficile du point de vue de la production, de ne pouvoir amener personne dans les usines en Asie.