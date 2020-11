Sony s’associe à SNIPES pour les vêtements «  PlayStation Collection  »

Sony a annoncé sa collaboration avec la marque de streetwear SNIPES pour lancer une nouvelle collection de vêtements PlayStation de 17 pièces.

La responsable principale des partenariats, Sophie Price, a déclaré que la société célébrait le lancement de la PlayStation 5 avec des vêtements «spécialement conçus et inspirés des fans» «faisant écho à l’héritage et à l’iconographie de la PlayStation». La collection comprend des vestes, des sweats à capuche, des t-shirts, des bonnets et bien plus encore. Découvrez un aperçu vidéo ci-dessous.

Les vêtements sont tous unisexes et sont livrés avec des poches supplémentaires pour transporter les téléphones et les accessoires.

«L’arc-en-ciel sombre réfléchissant dans le tissu et l’imprimé de certains articles fait écho à l’aspect et à la convivialité de l’univers PlayStation», a écrit Price sur le blog PlayStation. «Avec plus de 400 magasins dans le monde et en tant que l’un des plus grands détaillants de streetwear et de sneakers en Europe, SNIPES a représenté l’authenticité et la passion pour la culture de la rue en tant que marque depuis sa création en 1998. En tant que tel, SNIPES est le partenaire idéal pour nous pour apporter cela collection à la vie pour célébrer la PlayStation 5. »

La collection SNIPES PlayStation sera disponible le 28 novembre dans les magasins du détaillant et en ligne sur son site Web. Les vêtements seront disponibles en Allemagne, en Autriche, en Suisse, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, en Belgique, en France, au Portugal et aux États-Unis. Les prix n’ont pas encore été révélés, mais j’espère que les vêtements ne coûteront pas une fortune.

Si vous souhaitez effectuer un achat, visitez snipes.com/playstation et snipesusa.com à la date susmentionnée.

Que pensent nos lecteurs des designs? Je creuse personnellement le t-shirt simple icône et le sweat à capuche! Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.

[Source: PlayStation Blog]