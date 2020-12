Sony révèle le calendrier de mise à jour d’Android 11 pour les téléphones Xperia

Fans de smartphones Xperia, réjouissez-vous! Eh bien, au moins certains d’entre vous, heureux propriétaires de produits phares. Sony a révélé le calendrier de mise à jour d’Android 11 pour ses modèles de smartphones et il n’y a pas de surprise. Le déploiement débutera ce mois-ci (décembre 2020) et le premier appareil à disposer du dernier logiciel de Google sera le Xperia 1 II. C’est le smartphone phare le plus récent de Sony, donc si vous possédez cet appareil, vous serez le premier à profiter de la lueur d’Android 11. Parallèlement à la mise à jour, les utilisateurs de Xperia 1 II bénéficieront d’une prise en charge de l’enregistrement vidéo au ralenti en 4K HDR à 120 ips.

Les Xperia 5 II et 10 II recevront également le nouveau logiciel, mais un mois plus tard – à partir de janvier 2020. Sony n’a pas oublié le produit phare de dernière génération et son homologue compact. Le Xperia 1 et le Xperia 5 commenceront tous deux à recevoir Android 11 à partir du début de février 2020. La mauvaise nouvelle est que les mid-rangers Xperia 10 et 10 Plus sont exclus de l’équation, du moins pour le moment.

Feuille de route de la mise à jour Sony Xperia Android 11