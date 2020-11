Sony promet plus d’approvisionnement PS5 autour de Noël

Le président et chef de la direction de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a déclaré que la société «travaillait très dur» pour fournir davantage de consoles PlayStation 5 au marché avant et après Noël.

S’adressant à la BBC, Ryan a ajouté que Sony est «très désolé» de la pénurie, mais Covid-19 a jeté une clé dans les travaux. De plus, la demande et le nombre de précommandes ont «étonné» l’entreprise.

Dans un monde tout à fait idéal, nous aimerions nous lancer partout dans le monde le même jour. Nous avions juste besoin de quelques jours supplémentaires pour tout obtenir afin de pouvoir lancer un lancement approprié, professionnel et transparent de style PlayStation.

Le plus extraordinaire, c'est que tout cela s'est passé en 2020. La seule chose que j'ai apprise, c'est que je ne referai plus jamais ça en cas de pandémie. Nous fabriquons plus de PS5 dans cet environnement difficile, puis nous avons créé des PS4 lors de ce lancement. Si les gens ne parviennent pas à en trouver un au lancement, nous en sommes désolés et nous nous en excusons. Ils peuvent être assurés que nous travaillons très fort pour obtenir des approvisionnements importants sur le marché avant et après Noël.