Sony présente la conception de la console PS5, l’édition entièrement numérique et les accessoires

Je dois donc manger mes mots. J’étais convaincu que nous n’obtiendrions pas une conception complète de la console PS5 lors de la présentation de la révélation PS5 d’aujourd’hui, mais Sony a mis fin à la diffusion en présentant la console dans son intégralité, y compris une édition entièrement numérique sans disque de la console et un tas de accessoires comme une télécommande, un support de charge DualSense et un appareil photo. Comme beaucoup ont spéculé après la révélation du DualSense, la conception de la console suit les mêmes choix esthétiques que le contrôleur, un look sinueux en noir et blanc qui est plutôt unique pour une console de jeu.

Jetez un œil à la vidéo montrant les courbes élégantes de la conception de la console PS5:

La question numéro un dans l’esprit de tout le monde – à part le prix – était immédiatement: «pouvez-vous la placer horizontalement?» et la bonne nouvelle est oui, vous pouvez placer la console à l’horizontale si elle s’intègre mieux dans votre espace de jeu, bien qu’il semble qu’elle soit commercialisée comme une console verticale. Cela peut être dû au fait que le refroidissement fonctionne mieux en position verticale. Même sur la PS4, le fait qu’il soit vertical aide au refroidissement et à la circulation de l’air.

La révélation abritait également un casque, une télécommande, un support de charge DualSense et un appareil photo, qui suivent tous les mêmes choix de conception esthétique que la console et le contrôleur.

Sony n’a pas dévoilé le prix ou la date de sortie, ce qui signifie que les précommandes ne sont toujours pas en ligne et nous ne savons pas combien cela va nuire à nos comptes bancaires (ou quand). L’ajout de la PS5 All-Digital Edition rend la conversation sur les prix beaucoup plus intéressante car cela leur permet de prendre potentiellement des pertes sur cette console tout en rapportant cet argent via les parts de revenus du PS Store, les abonnements numériques et les joueurs qui ne jouent pas à des jeux utilisés ou empruntés . Je m’attends à ce que la différence de prix entre les deux soit suffisamment importante pour que les gens envisagent sérieusement celui qu’ils souhaitent acheter. Même les purs et durs sur disque peuvent être convaincus de passer au tout numérique. Étant donné que tous les jeux sur disque s’installent sur le disque dur de toute façon, cela ne fera pas beaucoup de différence en termes de tailles de fichiers de jeu ou de gain de place sur le SSD.

C’est tout pour le moment de la part de Sony, mais avec les jeux et les informations PS5 officiellement sortis de la nature, on a l’impression que nous sommes vraiment entrés dans la voie de la nouvelle génération.