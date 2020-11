Sony peint un énorme tableau PS5 à Berlin

Sony a de nouveau envoyé ses artistes peindre deux énormes tableaux PS5 à Berlin. Dernier eu Le dernier d’entre nous: partie II et Dieu de la guerre cet honneur.

Encore une fois ces jours-ci, vous pouvez vous émerveiller devant l’image gigantesque de la PS5 avec le slogan officiel et Ratchet & Clank: Rift Apart, qui sortira sur PS5 l’année prochaine, dans Greifswalder Straße, entre Hufelandstraße et Am Friedrichshain.

© VOUS

Un point culminant particulier est l’œuvre d’art dans l’obscurité, où elle est également éclairée et une animation y est superposée. Une vidéo complète montre également comment cette œuvre d’art a été créée. Malheureusement, vous ne révélez pas qui est l’artiste derrière l’action.

© VOUS

Ce n’était pas la seule action entreprise par Sony pour lancer la PS5. À Londres, le métro d’Oxford Circus Station avec les symboles emblématiques de la PlayStation est rapidement devenu un spot PlayStation, en Suède, les symboles ont été peints dans les airs et à Rome, un immense spectacle de lumière a eu lieu sur la Piazza San Marco.