Sony parle du mode veille optimisé de la PS5

De nos jours, le temps est presque l’un des atouts les plus précieux. Dans cet esprit, l’expérience utilisateur de la PS5 a été développée, y compris le mode veille, qui se présente sous une forme optimisée.

Le vice-président senior de Sony Interactive Entertainment, Nishino Hideaki, et le directeur artistique senior Morisawa Yuujin à Famitsu, au Japon, ont traité du mode sommeil ou repos. En conséquence, on a essayé d’éliminer tout ce qui entrave l’expérience utilisateur.

Les joueurs veulent passer leur temps limité dans des jeux et non avec des temps de chargement, des téléchargements et des choses comme ça où ils prennent ensuite leur smartphone et laissent leur expérience les interrompre. La sensation d’immersion est obtenue sur la PS5 grâce à des performances rapides, des graphismes impressionnants et une nouvelle qualité sonore.

Le mode veille amélioré est donc principalement utilisé pour éviter la perte de temps, par exemple en augmentant les jeux en direct qui sont mis à jour chaque semaine. Cela peut parfois être assez stressant pour les joueurs, disent-ils. Par conséquent, les choses qui se produisent en arrière-plan ont encore augmenté. Si vous utilisez Sleep, vous pouvez être à peu près sûr de pouvoir toujours commencer à jouer avec la PS5.

Une autre nouvelle « caractéristique » est qu’à l’avenir, les logos de l’entreprise ne seront probablement affichés qu’une seule fois au démarrage du jeu et sautés la deuxième fois. Cela a également du sens dans la mesure où vous pouvez définir vous-même ces points d’entrée dans un jeu.

Gardez les joueurs dans le jeu plus longtemps

Une partie de cette expérience est que les joueurs devraient passer plus de temps dans les jeux à nouveau ou au moins y mettre fin. C’est toujours dommage, surtout pour les développeurs, car cette proportion diminue régulièrement. Le nouveau centre de contrôle et les cartes jouent ici un rôle majeur, avec lequel vous pouvez donner des indices et des crochets directement au joueur. En même temps, ceux-ci ne devraient pas gêner l’expérience.

En cas de Les âmes du démon Par exemple, il existe environ 180 vidéos d’aide que les joueurs peuvent appeler s’ils sont bloqués quelque part. L’utilisation de ce centre de contrôle et des cartes est laissée aux seuls développeurs.

Cependant, certaines de ces fonctionnalités sont réservées aux utilisateurs de PlayStation Plus, car ils souhaitent offrir aux abonnés la valeur ajoutée du service premium.

La PlayStation 5 sortira dans ce pays le 19 novembre 2020.