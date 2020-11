Sony n’entend pas les critiques de la limite de stockage PS5, selon Jim Ryan

Avant même que la PS5 ne soit lancée publiquement le 12 novembre, j’avais déjà manqué de place sur mon SSD. Grâce à une poignée de copies de test de jeux et à l’utilisation du SSD pour optimiser les titres PS4 comme Destin 2, le maigre 667,2 Go a été mangé assez rapidement. Bien que de nombreux autres joueurs se heurtent aux mêmes limitations depuis le lancement de la console la semaine dernière, le patron de PlayStation Jim Ryan dit que la société «n’entend» aucune plainte des joueurs concernant les limitations de stockage de la PS5.

Dans une interview avec The Telegraph, Ryan a été interrogé sur l’espace de stockage PS5 et s’il s’agissait d’un problème pour les consommateurs. «Nous n’entendons pas cela. Nous allons évidemment regarder ce qui se passe lorsque les gens déballent leurs PlayStations et commencent à les utiliser », a-t-il déclaré. «Nous pensons que tout ira bien. Nous sommes évidemment en mesure de surveiller l’utilisation du disque dur sur la PS4 au microscope et tout ce que nous avons vu là-bas indique que tout va bien. »

Selon Ryan, les données de la plupart des joueurs sur l’utilisation de l’espace du disque dur PS4 ont conduit la société à conclure que les 667,2 Go disponibles de la PS5 ne sont pas un problème pour les joueurs. Cependant, les tailles de jeu massives et les mises à jour du premier jour amènent déjà les gens à atteindre cette limite. Call of Duty Black Ops Cold War occupe plus de 140 Go d’espace. Marvel’s Spider-Man Miles Morales avec Spider-Man remasterisé est supérieur à 100 Go. Ajoutez d’autres titres de lancement comme Godfall, Assassin’s Creed Valhalla, Sackboy: une grande aventure, Chiens de garde: Légion, et quelques autres, dont beaucoup font plus de 50 Go, et vous pouvez voir à quelle vitesse le stockage peut être utilisé.

Les jeux PS4 peuvent être stockés et joués à partir d’un disque dur externe, bien qu’ils n’obtiennent pas les mêmes types d’avantages, en particulier avec les temps de chargement, qu’ils auraient s’ils étaient installés directement sur le SSD. Jeux massifs comme Call of Duty Warzone et Destiny 2 au-delà de la lumière recevra des mises à jour de compatibilité PS5 en décembre qui nécessiteront une installation directe de SSD.

L’autre problème majeur est que les joueurs ne peuvent pas utiliser un disque dur externe comme stockage à froid pour les jeux PS5, non pas pour jouer, mais pour conserver le fichier du jeu lorsqu’il n’est pas utilisé sur le SSD. Cela oblige les joueurs à supprimer et à retélécharger complètement les jeux s’ils veulent mélanger les jeux PS5 sur le SSD pour faire de la place. Compte tenu de l’impact que la PS5 et la Xbox Series X ont déjà sur l’utilisation des données Internet et les limites de données des joueurs, le téléchargement de fichiers de jeu massifs n’est pas une solution idéale pour beaucoup de gens.

La PS5 prendra éventuellement en charge les extensions de stockage SSD via une baie de stockage interne, bien que Sony ait déclaré que cette fonctionnalité viendrait avec une future mise à jour (et nécessitera des SSD spécifiques sur la liste blanche pouvant être utilisés avec le contrôleur SSD personnalisé de Sony). Les extensions de stockage sont également susceptibles d’être assez coûteuses étant donné la technologie haut de gamme requise. La plupart des fabricants ne fabriquent actuellement pas de disques NVMe qui seraient même capables de suivre la technologie PS5 de Sony.

Ryan, qui défend le petit espace de stockage de la PS5 en citant les données de stockage de la PS4, manque une vue d’ensemble de l’expérience du joueur spécifique autour de ce que signifie un espace de stockage limité. Les jeux atteignent des tailles énormes. Des mises à jour constantes et des jeux en ligne vivants signifient qu’il n’est pas aussi facile de justifier la suppression de quelque chose de votre console. Se demander si vous aurez suffisamment de place pour cette prochaine mise à jour est une expérience stressante. Même pour obtenir des jeux sur disque physique, vous devrez les installer sur le SSD, ce qui prend de la place.

Certes, la PS5 n’a même pas encore été complètement lancée. Le Royaume-Uni et quelques autres régions verront leurs nouvelles consoles sortir cette semaine, et l’excitation autour de la console et du lancement est à son comble avec de nouveaux jeux, le contrôleur DualSense et tous les avantages que la PS5 offre aux joueurs. Dans tout ce bruit, il est peut-être facile de rater les personnes qui se plaignent des limitations de stockage SSD PS5, mais à mesure que la poussière commence à se déposer, je m’attends à ce que les discussions sur la taille du SSD et les joueurs atteignant ce plafond augmentent, même si c’est juste pour un sous-ensemble de personnes qui jouent à des tonnes de jeux.

Avez-vous atteint la limite de stockage sur votre PS5? Combien d’espace reste-t-il sur le SSD? Envisagez-vous d’obtenir une extension de stockage une fois que Sony les prendra en charge? Faites-nous part de vos commentaires dans les commentaires ci-dessous et aidez Sony à «entendre» toute plainte concernant les limites de stockage SSD PS5.

[Via: VGC]