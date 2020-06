Sony met en lumière sa stratégie pour les exclusivités PS5

Les dirigeants de Sony Interactive Entertainment, Eric Lempel et Jim Ryan, ont tous deux mis en lumière la stratégie de la société pour les exclusivités PlayStation 5 et les titres tiers, et ont déclaré que la société avait pour objectif de proposer une grande variété d’expériences à un large public.

S’adressant au blog PlayStation, Lempel a déclaré que, tout comme la PS4, l’architecture de la PS5 a été conçue en consultation avec des développeurs qui ont fourni un aperçu précieux de ce qu’ils voulaient voir dans une console de nouvelle génération dans une perspective de développement. En conséquence, Sony est en mesure de proposer une variété de titres qui utilisent les fonctionnalités de la console à leur manière.

Lempel a ajouté:

Au total, nous avons montré environ 13 titres qui sont lancés exclusivement sur PlayStation 5. Et ces arrangements exclusifs vont de quelques mois à quelques années. Vous avez vu de super titres: Godfall de Gearbox, Deathloop de Bethesda, Project Athia de Square Enix… Ce dont je suis vraiment heureux, c’est que, cette fois-ci, il y a un grand nombre de développeurs indépendants qui vont également être avec nous pendant la période de lancement. Vous avez donc vu certains de ces titres: The Pathless from Annapurna, Bugsnax from Young Horses. Et puis une franchise qui remonte à la première PlayStation, avec Oddworld.

S’exprimant séparément à la BBC, Ryan a déclaré que bien que Sony publiera des jeux AAA qui «démontrent pleinement la puissance de la machine», les plus petits indiens sont capables d’utiliser «très cool et innovant» les fonctionnalités de la PS5 et sont une partie importante de la console. parce qu’ils offrent aux joueurs une variété d’expériences de jeu.

Ryan a également taquiné que Sony ne faisait que commencer et a déclaré qu’il y avait «tellement plus de jeux» déjà en développement.

[Source: PlayStation Blog, BBC]