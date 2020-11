Sony: les nouvelles marques sont toujours un risque et sur l’avenir de la PS5

Bien que Sony soit parmi les éditeurs les plus courageux, ils savent aussi que chaque nouvelle marque est un risque. Une des raisons pour lesquelles ceux-ci ne sont pas produits comme sur un tapis roulant.

Dans une interview avec GQ, le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a déclaré qu’il y avait toujours « tres risque«Et la réussite d’une nouvelle franchise peut être très coûteuse. Pourtant, vous investissez probablement plus que quiconque dans de telles choses, même si ce n’est pas toujours aussi évident. Cela inclut également le rachat de nouveaux studios.

«Nous avons ajouté Insomniac Games via une acquisition. Nous faisons de très bons matchs maintenant et nous prévoyons certainement de continuer à faire de bons matchs », a déclaré Ryan. «Le problème avec ces jeux à succès, c’est qu’ils ont besoin d’une sortie au box-office. Il en coûte plus de 100 millions de dollars à fabriquer ces jours-ci. Pour ce faire et mettre sur le marché de nouvelles adresses IP – ce qui est une chose très risquée que nous avons faite quatre fois dans la génération PS4 – il faut une sortie au box-office. «

Vous pesez et recherchez constamment entre les marques existantes telles que Inexploré ou Dieu de la guerre ou de nouvelles franchises comme Horizon ou Days Gone. Vous y réfléchissez très attentivement à chaque fois et vous ferez probablement la même chose dans la génération PS5.

PS5 sur la voie du succès depuis des années

Le succès de la plateforme elle-même, en l’occurrence la PS5, dépend bien entendu de la mise en place de nouvelles marques. Ils sont convaincus que la nouvelle console se vendra très bien dans les 5 à 7 prochaines années.

Dans le même temps, cependant, on gardera également un œil sur le secteur du cloud et on verra si les générations futures seront remplacées par lui.

«Puisque nous voulons vraiment parler au monde de la PS5, j’ai une vision vraiment positive de l’avenir qui m’attend dans les cinq, six, sept ans et au-delà. Qui sait? Je pense que le cloud va probablement gagner en importance au cours des prochaines années, même s’il existe encore des défis technologiques et de modèle commercial. Dans ce cas, nous continuerons nos études et nos investissements et les examinerons très attentivement. «

Donc, en ce qui concerne le cloud, il n’y a actuellement aucune menace réelle pour les consoles traditionnelles. Leur mort est prévue depuis des années, mais ne s’est pas encore produite.