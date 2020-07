Sony injecte 250 millions de dollars dans Fortnite Maker Epic Games

Sony a investi 250 millions de dollars dans Epic Games, les créateurs de Fortnite et de l’Unreal Engine. La transaction fait du géant japonais un actionnaire minoritaire, aux côtés d’organisations telles que le mastodonte chinois Tencent, qui a acheté une participation de 40% dans l’entreprise en 2012. Selon un communiqué des deux entreprises, l’accord renforce une relation déjà étroite, comme la paire «Travailler ensemble pour faire progresser l’état de l’art en matière de technologie, de divertissement et de services en ligne socialement connectés».

Pour beaucoup, cela expliquera pourquoi Epic Games a décidé de lancer sa nouvelle technologie Unreal Engine 5 fonctionnant en temps réel sur le matériel PlayStation 5. Fortnite – et d’autres propriétés et technologies d’Epic Games – continueront d’exister sur d’autres plateformes, bien que le portefeuille d’actifs de divertissement de Sony soit exploité par le développeur pour «créer des expériences uniques pour les consommateurs et les créateurs». Un développement intéressant, donc, et qui semble destiné à s’étendre au-delà de la PlayStation, alors que les organisations discutent d’une «intersection de la créativité et de la technologie» qui «mènera à une convergence des jeux, du cinéma et de la musique».