Sony «  haussier  » sur les ventes et le succès de la PS5, déclare Jim Ryan

Le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a déclaré que la société restait «optimiste» en ce qui concerne les niveaux d’engagement de la PlayStation 5, car elle entre dans la prochaine génération avec une base de joueurs considérable par rapport au début de la génération actuelle.

Dans une interview avec Games Industry, Ryan a reconnu que la création de la communauté PS4 était beaucoup plus difficile étant donné que Sony «sortait d’une plate-forme PS3 très terne, avec un faible niveau de réseautage dans la communauté».

«Nous commençons maintenant avec 100 millions de joueurs, que nous espérons faire la transition très, très rapidement sur PS5», a déclaré Ryan. « Et c’est une communauté engagée, tribale et en réseau, qui sera profondément et profondément engagée avec leur PS5, nous l’espérons, dès le tout début. »

Ryan a ajouté que la PS5 est conçue comme un appareil de jeu en réseau qui stimulera davantage la connectivité et l’engagement des joueurs.

«La PS5 a été conçue comme un appareil en réseau, avec des caractéristiques et des fonctionnalités issues de l’expérience des six ou sept dernières années, conçues pour offrir aux joueurs en réseau une expérience de jeu en réseau meilleure, plus riche, plus profonde, plus rapide et plus transparente,» Ryan a continué. «Je suis sûr que vous avez vu l’UX dévoiler, ce qui est très difficile à faire à distance, mais je pense que les gars ont fait du très bon travail – tous ces adjectifs que j’ai utilisés tout à l’heure, ils étaient à l’esprit lorsque nous avons conçu cela UX. »

Ailleurs dans l’interview, Ryan a révélé qu’il était surpris de recevoir des e-mails de joueurs dans la cinquantaine, qui sont des joueurs PlayStation depuis 1995, cherchant à mettre la main sur la PS5.

[Source: Games Industry]