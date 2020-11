Sony fait enfin une déclaration sur la prise en charge PS5 PSVR

Les propriétaires de PlayStation VR seront déçus de noter que les jeux PlayStation 5 ne seront pas compatibles avec la réalité virtuelle. Sony l’a confirmé dans une déclaration à Upload VR, précisant que si les joueurs veulent profiter de parties VR de jeux comme Hitman 3 et No Man’s Sky, ils doivent acheter les versions PS4, puis utiliser la fonction de rétrocompatibilité pour accéder à leurs expériences VR sur la PS5. Heureusement, ceux qui possèdent des versions PS4 des titres susmentionnés pourront bénéficier d’une mise à niveau gratuite de nouvelle génération.

Un représentant de Sony a déclaré à Upload VR que « Nous n’avons pas annoncé de titres PS5 pour PS VR. »

Dans une récente interview accordée au Washington Post, le PDG du SIE, Jim Ryan, a déclaré que Sony avait beaucoup appris de son incursion dans la réalité virtuelle. Il s’est arrêté avant de révéler quels étaient les projets de la société pour PS VR à l’avenir, mais a suggéré que le jeu en réalité virtuelle avait encore du chemin à parcourir.

Je pense que nous sommes à plus de quelques minutes du futur de la VR. PlayStation croit en la réalité virtuelle. Sony croit en la réalité virtuelle et nous sommes convaincus qu’à un moment donné dans le futur, la réalité virtuelle représentera une composante significative du divertissement interactif. Sera-ce cette année? Non. Sera-ce l’année prochaine? Non. Mais cela viendra-t-il à un moment donné? Nous croyons cela. Et nous sommes très heureux de toute l’expérience que nous avons acquise avec PlayStation VR, et nous avons hâte de voir où cela nous mènera dans le futur.