Sony estime que 80 euros sont justes pour un jeu

Il est récemment devenu clair que les prix des jeux PS5 ont augmenté ou continueront d’augmenter. Sony se voit sur la bonne voie, comme nous le soulignons une fois de plus.

Le PDG de PlayStation, Jim Ryan, a déclaré au British Telegraph que les près de 80 euros pour un jeu représentent désormais un montant raisonnable, compte tenu de ce que le joueur obtient. Cette fois, cependant, on ne se justifie pas par une augmentation des coûts de production, mais par l’exemple de Les âmes du démon. Le jeu de rôle divertirait beaucoup plus d’heures par rapport à d’autres formes de divertissement, par exemple avec des films. Il s’agit d’une comparaison claire pour justifier le nouveau niveau de prix.

Les jeux devraient devenir encore plus chers

Évidemment, il faut être reconnaissant que Sony ne demande pas 100 euros ou plus sur la base de cette formule. Si l’on suppose les prix actuels d’un film de cinéma, il faudrait Les âmes du démon Selon la logique de Sony, ils coûtent entre 300 et 350 EUR afin de maintenir un juste rapport de prix.

Nous avons récemment signalé qu’à l’origine, des prix encore plus élevés étaient prévus pour les jeux PS5. Ici, cependant, vous avez été ralenti par d’autres agences qui ont déjà vu venir que vous pouvez difficilement vendre des jeux à 80 EUR et plus. Ryan a maintenant nié ces rapports et les a qualifiés de faux.

Le marketing chez Sony devient de toute façon un peu incontrôlable, ce qui est tout sauf optimal avec la PS5. Microsoft sera heureux que cette fois la Xbox agisse davantage dans l’intérêt des joueurs.