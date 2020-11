Sony est «  vraiment positif  » à propos de l’avenir de la PS5 sur «  5, 6, 7 ans  »

Conformément à son histoire récente, Sony souhaite que la PlayStation 5 soit sur le marché pendant au moins sept ans avant de présenter sa prochaine console. Du moins, c’est ce que le PDG de SIE, Jim Ryan, a suggéré lors d’une interview avec le magazine GQ UK.

Ryan n’a pas laissé entendre que cela était gravé dans la pierre, mais a déclaré que Sony était «vraiment positif» quant à l’avenir de la PS5 au cours des «cinq, six, sept» prochaines années. «Après ça, qui sait?» il a continué. «Je pense que le cloud deviendra probablement plus important au cours des prochaines années, même s’il existe encore des défis technologiques et de modèle commercial. Au fur et à mesure que cela se produit, nous continuons nos études et nos investissements et examinons cela très attentivement.

Dans la même interview, Ryan a souligné que de nombreux analystes avaient prédit que les consoles toucheraient à leur fin d’ici 2020, mais cela ne s’est pas vraiment produit.

« Il semble que j’ai passé la majeure partie de ma vie sur PlayStation à écouter les gens me dire que cette génération va être la dernière parce que quelque chose d’autre va rendre le modèle de console redondant », a-t-il ajouté. «Je suis sûr que ces gens sont vraiment sages et vraiment intelligents, mais à ce jour, ils n’ont pas eu raison.»

Ailleurs, Ryan a réitéré que PlayStation Now et PlayStation Plus sont des services importants et bien que Sony se concentre actuellement sur la PS5 et ses jeux, cela ne signifie pas que la société ne «réfléchit pas profondément à nos services et ne trouve pas des choses assez intéressantes. qui aura son propre moment sous les projecteurs.

[Source: GQ]