Sony est-il derrière la courbe avec la révélation ou la rédaction de PS5 sur Microsoft?

Ouaip, ce sujet à nouveau. Parce que c’est toujours d’actualité, dans un monde où Microsoft fait de grands pas et où le silence de Sony commence à devenir assourdissant. Dans l’espace d’actualité de nouvelle génération, Microsoft domine la conversation avec transparence et enthousiasme pour ce qui s’en vient cette saison des fêtes. En fait, la société et plusieurs cadres de la Xbox, comme Phil Spencer, Aaron Greenberg et d’autres, ont branché la Xbox Series X toute l’année. Et maintenant, la société a une feuille de route en place pour les six prochains mois environ, avec un tas de révélations menant à la date de sortie des vacances 2020. Et donc la question demeure, où est Sony dans tout ça? Est-ce que Sony est à la traîne en ne mettant pas davantage l’accent sur la PS5, ou le terme «PS5» est-il tout simplement assez synonyme de conversation de nouvelle génération pour que la société puisse plus ou moins rédiger sur Microsoft la construction du battage médiatique?

Si Sony mise en effet sur la fidélité à la marque et la reconnaissance des noms, c’est une stratégie audacieuse (bien que jugeant uniquement sur les chiffres, cela semble aller bien pour eux jusqu’à présent). Bien sûr, PlayStation a toujours Le dernier d’entre nous, partie II et Fantôme de Tsushima cette année avec la sortie de la PS4. Beaucoup de spéculations disent que Sony ne veut pas – ou n’a pas besoin – de se lancer dans la conversation de nouvelle génération pour le moment car il y a encore de la vie dans la PS4. Même moi-même, j’ai dit que Sony devrait attendre et s’assurer qu’ils sont prêts et bien faire avec les révélations de nouvelle génération, en particulier compte tenu de la mesure dans laquelle la pandémie en cours a modifié les plans de marketing et de promotion précédents.

Mais on ne peut nier la différence très évidente et claire de l’excitation très transparente et avant de Microsoft et de la Xbox Series X, par rapport au secret voilé entourant une grande partie de la PlayStation 5. Il suffit de regarder ce tweet (et les réponses) d’Aaron Greenberg sur ce qui s’en vient pour Xbox.

Questions fréquentes: le spectacle du jeudi durera moins d’une heure. Les nouvelles de juin seront faites différemment de l’émission Inside Xbox. Juillet est le grand salon des Xbox Games Studios, nous ferons le tour du monde pour voir les premiers looks et même les nouvelles annonces de jeux de ces équipes créatives. Répondra plus dans les réponses. https://t.co/qMgwS0IRx7 – Aaron Greenberg (@aarongreenberg) 5 mai 2020

Nous savons déjà à quoi ressemble la console. Nous découvrons les jeux tiers sur le système en quelques jours seulement. Nous savons que juin sera une vitrine unique de la Xbox Series X (probablement une date de sortie / prix / révélation de précommande en quelque sorte). Nous savons que juillet verra de plus près les jeux Xbox propriétaires. Et puis août, septembre et octobre auront chacun des jalons alors que les joueurs seront surexcités et prêts pour la prochaine génération. Et en plus de cela, ils établissent des attentes quant à la durée et à la portée de chaque révélation et spectacle.

Sony a été moins que transparent sur un calendrier de révélation PS5

À l’inverse, la dernière fois que Sony a fait une annonce, ils ont vanté la conversation technique de Mark Cerny sur la PS5 – une conférence qui était très clairement destinée à GDC et non au grand public du jeu – comme le révèle une grande PS5. Aussi intéressant que les nerds comme moi l’ont trouvé, c’était toujours très, très technique et pas vraiment la révélation en gros de la PS5 que la plupart des gens voulaient. Les attentes n’étaient pas définies correctement. De cette conversation, nous avons simplement reçu de vagues promesses qu’il y aurait un démontage de la console à un moment donné dans le futur. Ce ne fut pas trop longtemps après que le contrôleur DualSense se révéla très soudainement et de nulle part. Et depuis? Juste le silence de Sony, du moins en ce qui concerne les discussions de nouvelle génération.

Il y a bien sûr des rumeurs, comme il y en a toujours. Le dernier en date indique que la révélation de la PS5 de Sony ne devrait pas se produire avant le 4 juin, ce qui correspondrait techniquement aux anciennes consoles. Juin leur permettrait de révéler l’apparence, le prix, la date de sortie de la console et d’ouvrir les précommandes cinq à six mois avant la sortie. Mais cela laisse mai (et tout le temps jusqu’à présent) grand ouvert pour que des tiers soient devant les tribunaux de Microsoft. Cela est devenu un problème notable avec CD Projekt RED, qui parle ouvertement de sa version Xbox Series X de Cyberpunk 2077, mais je ne peux pas mentionner la version PS5 avant que Sony en dise plus sur la console.

De même, la vitrine tierce Xbox Series X jeudi aura probablement un tas de jeux également prévus pour PS5 – nous savons que Assassin’s Creed Valhalla sera affiché, mais la PS5 ne sera pas mentionnée, et ces sociétés ne peuvent pas parler de fonctionnalités ou d’améliorations uniques à venir pour les versions PS5 de leurs jeux.

Mais est-ce important?

De l’autre côté de la médaille, PlayStation a la notoriété de la marque de son côté. Les gens savent que la PS5 arrive. Les gens enthousiasmés par la rotation marketing menant à la prochaine génération sont bien informés. Chez PlayStation LifeStyle, nous sommes ravis de la Assassin’s Creed Valhalla gameplay, car nous savons qu’en fin de compte, le jeu arrive sur les deux consoles. Alors, est-ce important qu’il soit affiché sur Inside Xbox? Seulement au point que nous ne savons pas comment le système de mise à niveau PS5 fonctionnera à partir de la version PS4 (si Sony a cette fonctionnalité). Mais même cela, nous apprendrons à temps pour précommander (ou annuler) en fonction de la réponse.

Donc, dans le grand schéma des choses, non, cela n’a pas vraiment d’importance. La période cruciale va approcher de la fenêtre de sortie de la console de nouvelle génération plus tard cette année. Plus de six mois plus tard, intentionnellement ou non, Sony peut se lancer dans la conversation de nouvelle génération avec PS5, même s’ils restent largement silencieux pour le moment. Ils ont obtenu juste assez des informations selon lesquelles cela fait partie de cette conversation de nouvelle génération sans que Sony ait besoin de montrer la main trop tôt. Fondamentalement, le fait de savoir que la PlayStation 5 est une chose et généralement, lors de son lancement, a suffi à la garder à l’esprit de beaucoup.

« Next-gen » sera toujours synonyme de « PS5 et Xbox Series X », et bien que Sony ne parle pas encore des détails les plus fins de la console, le fait est qu’ils n’en ont pas vraiment besoin. Sony n’a pas encore besoin de passer en mode marketing, et répondre aux révélations de la Xbox peut être de toute façon une stratégie plus efficace, comme c’était le cas à l’époque de la révélation de la PS4. Pour couronner le tout, Sony maintient la PlayStation fraîche dans la conversation avec Le dernier d’entre nous, partie II et Fantôme de Tsushima avant de vraiment avoir besoin de franchir une foulée et de montrer ce qui va arriver plus tard cette année. Que ce soit le plan depuis le début ou que COVID-19 soit entré et ait tout mélangé, cela n’a vraiment pas d’importance. La conversation «nouvelle génération» inclura toujours la PS5, d’autant plus que Sony a lancé la conversation avec l’interview de Wired il y a plus d’un an.

