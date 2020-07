Sony Epic Deal donne naissance à des théories du complot

Suite à l’annonce cette semaine que Sony Corporation a acquis une participation minoritaire dans Fortnite et le développeur d’Unreal Engine, Epic Games, les internautes ont accusé le PDG Tim Sweeney de faire des déclarations positives sur la PlayStation 5 en raison de l’accord – une affirmation qu’il nie.

Ce n’est pas la première fois qu’Epic est accusé d’une telle chose. En mai, un fan de Xbox a émis l’hypothèse que Sony avait conclu un accord secret avec Epic pour promouvoir Unreal Engine 5 et la PS5. Sweeney a également rejeté ces allégations à l’époque, déclarant que tout ce sur quoi Epic avait travaillé avec Sony avait déjà été annoncé publiquement. Dans son dernier tweet, il a déclaré qu’Epic avait entamé de sérieuses discussions avec Sony après la démo de l’UE5.

Il n’y a pas d’accord secret. 100% des éléments sur lesquels nous avons travaillé avec Sony au cours des derniers mois sont maintenant annoncés publiquement: la démo UE5 sur PlayStation 5, Nanite, Lumen et Epic Online Services pour un jeu multiplateforme sur toutes les plates-formes. – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 17 mai 2020

Oui, voici ce que j’ai dit en mai ci-dessous. De sérieuses discussions sur l’investissement ont suivi la démo d’Unreal Engine 5 que nous avons montrée sur PlayStation 5. Je suppose qu’ils l’ont aimé! Https: //t.co/c9x4q1v87P https://t.co/XoOTR5hThU – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 9 juillet 2020

« Grâce à notre investissement, nous explorerons les opportunités de collaboration avec Epic pour ravir et apporter de la valeur aux consommateurs et à l’industrie en général, non seulement dans les jeux, mais également dans le paysage du divertissement numérique en évolution rapide », a déclaré Sony à propos de l’accord. «Sony et Epic ont tous deux bâti des entreprises à l’intersection de la créativité et de la technologie, et nous partageons une vision d’expériences sociales 3D en temps réel menant à une convergence des jeux, des films et de la musique.»

Il convient de noter que Sweeney a précédemment déclaré que la technologie de l’UE5 serait « géniale » sur PS5 et Xbox Series X.