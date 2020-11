Sony envisage-t-il un modèle Game Pass pour PS5?

PlayStation Plus ne veut pas vraiment s’enflammer pour Sony, même s’il a été assuré pour la PS5 qu’elle souhaiterait encore augmenter la valeur ajoutée du service premium. C’est là qu’apparaît un modèle de type Game Pass.

Sony a toujours refusé de subventionner un service d’abonnement comme le fait Microsoft, mais cela pourrait changer. Le succès de Game Pass prouve que Microsoft a raison, c’est pourquoi Sony pourrait planifier quelque chose de similaire.

Dans une interview avec le PDG de PlayStation, Jim Ryan, il a déclaré que vous appréciez la concurrence avec Microsoft et que chacun doit trouver son propre chemin. C’est pourquoi il aime le terme Guerre de console pas vraiment. Cela vous encourage à donner encore plus et en même temps vous empêche de « complaisant« devient. C’est une situation merveilleuse pour Ryan.

Lorsqu’on lui a demandé si un modèle similaire au Game Pass était prévu, Ryan a déclaré à TASS:

«Il y a effectivement des nouvelles, mais pas encore aujourd’hui. Nous avons PlayStation Now, notre service d’abonnement disponible sur un certain nombre de marchés. «

On soupçonne depuis longtemps que Sony pourrait intégrer le service PlayStation Now dans PlayStation Plus. Cela se rapprocherait un peu plus du modèle Game Pass, mais le contenu devrait également être beaucoup amélioré.