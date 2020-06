Sony devrait-il s’inquiéter de la rumeur selon laquelle la nuit des baisses de micros sur Xbox?

Deux réactions quotidiennes en une journée? Et ils couvrent tous les deux la compétition? Qu’est-ce que PlayStation LifeStyle, Amirite? Pour être juste, le dernier était tout simplement mon battage médiatique pour le Nouveau Pokemon Snap. En tant que fan dédié à PlayStation, je pensais que c’était un moment Nintendo notable dont j’étais vraiment ravi. Celui-ci, cependant, concerne le frottement entre PlayStation et Xbox alors que Sony et Microsoft jouent au poulet avec leurs stratégies de console de nouvelle génération. Une récente rumeur d’un initié nous donne un aperçu du livre de jeu de Microsoft pour juillet – qui serait une «nuit de gouttes de micro» – et nous nous demandons si Sony devrait s’inquiéter.

La rumeur a été rapportée sur Wccftech. Un initié du nom d’Eastmen a largué des bombes sur les forums Beyond3D, parlant d’abord de prix et disant que Microsoft pourrait viser aussi peu que 400 $ pour la série X et 200 $ pour l’option Lockhart moins puissante (et toujours non confirmée). Ils ont également indiqué que Microsoft souhaitait ébranler non seulement Sony, mais l’ensemble de l’industrie des jeux avec ses annonces en juillet. C’est apparemment le point culminant d’une stratégie construite au fil des ans, étant une «nuit de moments de chute de micro» et conduisant à la révélation du prix. Enfin, il ajoute que Lockhart va être petit – peut-être même Fire TV – et est un «appareil clé dans leur stratégie» à un prix bas et une petite taille de console.

Le jeu de tarification du poulet PS5 / Series X

Alors, décomposons cela un par un. Premier prix. C’est là que Sony et Microsoft semblent jouer le plus au poulet. À l’époque où le prix de la PS4 a été révélé, c’était le moment de la «chute du micro» de Sony, avec 100 $ de moins que la Xbox One (ainsi qu’un certain nombre d’autres fonctionnalités qui ont fait exploser les messages originaux de Microsoft hors de l’eau). Maintenant, cependant? Le prix est une véritable préoccupation pour la PlayStation 5. La plupart des gens ne s’attendent pas à ce qu’elle soit inférieure à 500 $ au minimum, et certaines estimations disent 600 $, ce qui répéterait la bévue classique du prix de la PS3. Le fait d’avoir l’édition numérique PS5 donne à Sony une certaine marge de manœuvre avec les prix de ses consoles, mais les commentaires sur l’accent mis sur la «valeur par rapport au prix» ont inquiété les fans que celui-ci allait vraiment rentrer dans leurs comptes bancaires.

Mais il y a une très bonne raison pour laquelle Sony n’a pas encore révélé le prix de la PS5. En fait, il n’a pas vraiment décidé du numéro qui figurera sur cet autocollant sur la boîte. Il y a des conversations en cours sur combien l’entreprise peut se permettre de perdre sur chaque console, quelle sera la différence entre les éditions numérique et physique, et à quoi pourrait ressembler un prix donné en concurrence avec Xbox.

Microsoft, d’autre part, a beaucoup plus de place dans son modèle commercial pour jouer avec le prix. C’est une énorme entreprise qui peut se permettre de supporter la perte et de la reconstituer via des abonnements, des services et des ventes numériques à mesure qu’elle fait entrer les joueurs dans l’écosystème Xbox. Sony n’a pas tout à fait le même luxe que le rembourrage avec PlayStation. Alors, que se passe-t-il lorsque c’est Microsoft qui baisse le micro avec un prix de 400 $ en juillet? Eh bien, ne vous attendez pas à ce que Sony révèle un prix PS5 avant cela, pour commencer. Il faudra attendre la fin de la compétition avant de faire des annonces, je m’attends à un moment en août (où ils annonceront également la date de sortie et ouvriront les précommandes).

La question est de savoir ce que signifie un prix de 400 $ pour la série X pour la PS5? Je doute fortement que Sony puisse obtenir sa console aussi bas. Les composants que nous connaissons, le SSD à architecture personnalisée, le moteur audio 3D et le ray tracing basé sur le matériel vont en faire une boîte coûteuse, et c’est avant même de considérer le contrôleur DualSense comme un pack-in (quelque chose que je m’attends à vendre au détail à 70 $ seul). Peut-être, juste peut-être, Sony rivalise avec ce prix avec l’édition numérique PS5, s’attendant à compenser les pertes via les abonnements et les parts de revenus numériques, ainsi qu’à paralyser l’industrie du jeu / prêteur d’occasion. Mais même si le numérique parvient à 400 $, attendez-vous à ce que l’édition sur disque soit au moins 500 $, sinon 550 $ ou même 600 $. Vous pouvez être sûr que les comptables et les analystes internes de Sony font des projections et font le calcul en lisant ceci. Quiconque – moi y compris – qui prétend connaître le prix en ce moment ne le sait pas. Chaque fuite est purement de la spéculation et des suppositions éclairées. C’est le prix de Schrodinger – tout le monde suppose que tout va bien ou mal jusqu’à ce que Sony décide et révèle réellement le prix de la PS5.

Un inventaire initial limité peut également jouer un rôle dans la tarification. Si Sony va vendre son inventaire de lancement quel que soit le point de prix, alors quel besoin l’entreprise doit-elle atteindre un prix bas spécifique ou concurrencer la Xbox? C’est l’économie classique de l’offre et de la demande. La demande pour la PS5 est élevée. L’offre pourrait être quelque peu limitée. Jusqu’où Sony peut-il aller au lancement et continuer à se vendre? J’adorerais que la PS5 soit à 400 $, mais j’en aurais toujours une à 600 $, alors qui suis-je pour demander ce prix inférieur à Sony si je ne suis pas prêt à le sauvegarder en fermant mon portefeuille à ceux plus élevés des prix? Encore une fois, ce sont les conversations qui se déroulent en ce moment.

Sept ans à planifier la chute du micro

À l’E3 2013, Sony a laissé tomber le micro sur la tête de Microsoft encore et encore et encore. Prix, stratégie de contenu, jeux. La célèbre vidéo «voici comment vous prêtez des jeux à un ami». La PlayStation tirait sur tous les cylindres avec la révélation de la PlayStation 4. Mais c’était aussi une époque différente à l’époque. L’E3 était toujours un incontournable de l’industrie. Les conférences de presse des deux sociétés ont eu lieu le même jour, à quelques heures d’intervalle. Les annonces étaient centrées sur cette période précise de l’année. C’est 2020 maintenant, et les choses pourraient difficilement être plus différentes.

Avec l’E3 disparu et les événements largement décentralisés, personne ne sait vraiment quand ni d’où proviendra une annonce donnée. Par exemple, maintenant que Sony a montré un tas de jeux et a révélé le design de la console PS5, il revient au silence pendant que nous attendons autre chose. Sera-ce une vitrine de la nouvelle interface utilisateur? Le démontage de la console que Mark Cerny nous a promis? Stratégie de contenu et d’abonnement avec des choses comme la compatibilité descendante, PS Plus et PS Now? Prix ​​et date de sortie? Cela arrivera-t-il en juillet? Août? Plus tard? Nous ne savons pas. Certains rapports peuvent brosser une carte générale – l’un indiquant que Sony a un état des lieux prévu pour août – mais nous sommes en grande partie laissés dans l’ignorance.

Microsoft, d’autre part, a passé les sept ans depuis l’E3 2013 à se ressaisir, à se débarrasser de la poussière et à préparer des mouvements massifs pour la prochaine génération. Xbox One a trébuché dès la sortie de la porte, et Microsoft ne veut pas faire les mêmes erreurs dans cette génération. Il a atterri sur une stratégie très spécifique d’écosystème sur console. Il a fait des acquisitions de studio surprenantes, comme Double Fine étant maintenant un Microsoft Studio. Et GamePass est devenu la «norme de l’industrie» des services de jeux en streaming par abonnement. Microsoft est verrouillé, chargé et prêt à tirer son énorme volée, donnant le coup d’envoi à la prochaine génération plus tard cette année. Je ne m’attendais à rien de moins, pour être honnête.

Mais encore, cela semble moins pointu; moins ciblé sur Sony, simplement en raison de la nature des révélations dispersées en 2021. L’événement de juillet de Microsoft va peut-être changer d’avis, mais là où le micro E3 2013 de Sony a immédiatement suivi la Xbox, les annonces de nouvelle génération de cette année ressemblent plus à un guerre d’usure que les années passées. Sony devrait-il s’inquiéter des micros que Microsoft est sur le point de supprimer en juillet? Je dirais que «inquiet» n’est pas le bon mot, mais le fabricant de la PlayStation devrait certainement faire attention.

Tout ce qui vient de PlayStation en août sera probablement, au moins dans une petite partie, une réponse à ce que fait Xbox en juillet.

Petite console, grande (serrure) Hart

Après la révélation de la conception de la console PS5, la conversation s’est rapidement concentrée sur la taille réelle d’une machine. J’ai toujours une PS4 de lancement, qui mesure environ 10 pouces en position verticale. La PS5, selon l’analyse des images (en utilisant les ports et la fente de disque comme points de référence) est d’environ 15 pouces! C’est une augmentation de 50%, et franchement, la plus grande console de tous les temps. Les gens ont plaisanté sur le fait que la Xbox Series X n’était qu’une tour PC, mais la PS5 approche encore plus de la taille des tours PC. La chose est une bête.

Si les rumeurs sont vraies, la console Lockhart (le nom de code, probablement pas définitif) de Microsoft sera non seulement moins chère, mais aussi beaucoup plus petite, les informations d’initiés rapportées indiquant qu’ils essaient de la réduire à la taille d’une Fire TV . Compte tenu de l’accent mis par Microsoft sur les services de streaming et d’abonnement, cela aurait un sens en tant que périphérique de passerelle dans l’écosystème Xbox. Pour obtenir une console Xbox de nouvelle génération à un prix aussi bas (selon la rumeur, la moitié du prix de la Series X) et c’est la taille de votre appareil de streaming typique? Il s’agit d’une offre attrayante, que Microsoft est bien mieux placée pour proposer que, par exemple, Google Stadia.

À ce stade, des comparaisons seront établies entre PS5 Digital et Lockhart, et la PS5 et la série X, mais avec la différence des stratégies pour chacune, il est difficile de justifier de manière réaliste ces comparaisons. Lockhart serait moins puissant que la série X. PS5 Digital est la même PS5, juste sans lecteur de disque. Sony se concentre sur des expériences exclusives de nouvelle génération qui ne sont pas possibles sur cette génération de console, tandis que Microsoft souhaite que la Xbox soit sur un écosystème ouvert (séries X, One, PC et Lockhart). Là où le succès de Sony sera plus mesuré par le nombre d’unités de console réellement déplacées, la Xbox sera beaucoup plus ancrée dans les abonnements et les utilisateurs sur toutes ses plateformes.

En bref, non, Sony n’a pas besoin de s’inquiéter, mais il devrait trouver confiance et rester ferme dans sa stratégie pour la PlayStation 5. Ses points forts résident dans ses jeux et sa large base de fans existante. Il doit continuer à apaiser les joueurs qui sont déjà là pour la console et la marque PlayStation, plutôt que de se plier à la concurrence. Sony devrait certainement faire attention à ce que fait Microsoft, car la concurrence peut engendrer la créativité par nécessité, mais PlayStation – et ses fans – n’ont pas besoin de s’inquiéter de ce que Microsoft est sur le point d’apporter. Restez simplement curieux. Les prochains mois menant au lancement seront pleins de volées entre les deux sociétés, mais il nous reste encore des années devant nous alors que nous entrons vraiment dans la prochaine génération de jeux sur console, et les deux sociétés ont des promesses excitantes sur le table.

Daily Reaction réagit à l’industrie du jeu vidéo. Vous avez des suggestions pour la colonne ou les sujets auxquels vous aimeriez que nous réagissions? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de consulter les réactions quotidiennes précédentes pour plus de plongées au-delà des gros titres.