Sony développe un film Marvel secret centré sur la femme

Crédits: Marvel Comics



Variété rapporte Sony Pictures et le vétéran directeur de la télévision S.J. Clarkson (qui a réalisé plusieurs épisodes de l’émission Marvel de Netflix Jessica Jones) développent le premier film axé sur les femmes à partir du catalogue Sony de personnages Marvel.

Selon le commerce hollywoodien, il n’est pas confirmé qui sera le personnage principal, mais ils citent des initiés qui disent qu’il y a de fortes chances que ce soit Madame Web, une mystique précognitive qui a souvent agi en tant que mentor de Peter Parker.

Sony aurait précédemment développé un film basé sur Madame Web, ainsi que des plans annulés pour Argent et noir, un film qui aurait associé Black Cat et Silver Sable. Variété cite des sources anonymes déclarant que Sony pourrait chercher un acteur de premier plan pour jouer une version plus jeune de Madame Web, qui était à l’origine une femme âgée dans les bandes dessinées, mais a ensuite été remplacée par la jeune Julia Carpenter, qui était auparavant la deuxième femme araignée .

Aucune date de sortie prévue pour le film sans titre n’a été signalée.