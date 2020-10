Sony corrige enfin l’horrible, pas bonne, très mauvaise application PlayStation

Vitry Vernis à Ongles Bonne Mine n°170 4ml

Le Vernis à Ongles de la marque Vitry maquille vos ongles et apporte brillance et force. Très confortable, sa formule est adaptée aux ongles fragiles. Sa perméabilité à l'oxygène les laisse respirer. Le plus de ce produit ? Son application facile et précise, grâce à son petit pinceau plat.