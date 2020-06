Sony commencera à mesurer la demande du premier jour

En avril, un rapport de Bloomberg affirmait que Sony prévoyait de produire une quantité considérablement plus faible de consoles PlayStation 5 au lancement par rapport à la PS4. Selon les sources de la publication, bien que COVID-19 n’ait pas eu d’impact sur la capacité de production de Sony, les composants coûteux de la PS5 et le prix qui en résulteront auront un impact sur la demande, surtout si les clients sont encore sous le choc des pertes financières subies pendant la pandémie.

Beaucoup ont pris le rapport de Bloomberg comme confirmation que la PS5 fera face à des pénuries d’approvisionnement au lancement. Cette inquiétude a été reprise par les analystes qui ont prédit que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale causées par COVID-19 pourraient également conduire les fabricants de consoles à se démener pour sécuriser les composants critiques. Lorsque CNet a récemment demandé au directeur de SIE, Jim Ryan, combien il serait difficile pour les clients de mettre la main sur la PS5, il a déclaré:

Aujourd’hui est une journée très importante pour nous, car après aujourd’hui, nous verrons une activité significative avec les détaillants en termes de génération de précommandes, même si le prix est absent. Mais nous allons collecter ces points de données, extrapoler ce que cela signifie en termes de demande du premier jour – et nous l’avons évidemment fait plusieurs fois et vous savez, nous ne sommes pas parfaits, mais nous ne sommes pas mauvais non plus – et qui informera à son tour le processus de production. Beaucoup de travail très sérieux commence pour nous en ce moment.