Sony aurait banni des comptes pris en train d’exploiter la collection PS Plus

Un certain nombre d’utilisateurs de PlayStation 4 et 5 ont signalé que leurs comptes avaient été interdits par Sony pour avoir exploité une faille impliquant la collection PlayStation Plus.

La collection PS Plus, qui contient des jeux PS4 «définissant le genre», a été annoncée comme une offre exclusive pour les joueurs PS5 avec un abonnement valide. L’offre peut être exploitée de manière à ce que les jeux puissent être déverrouillés sur la PS4 une fois que vous les revendiquez en utilisant le même compte PSN sur la PS5. Les esprits créatifs ont eu une idée commerciale: connectez-vous à divers comptes sur la console de nouvelle génération, déverrouillez la collection moyennant des frais et remettez les comptes à leurs propriétaires afin qu’ils puissent profiter des jeux sur leur PS4.

Apparemment, Sony a rapidement compris et a maintenant interdit des milliers de comptes PSN appartenant à ceux qui ont payé pour la faille et à ceux qui ont offert le service. Les gens de Video Games Chronicle ont trouvé des annonces eBay annonçant le service et ont constaté qu’au moins un utilisateur avait gagné plus de 100 £ en proposant de déverrouiller la collection pour 5 £ par compte. Plusieurs utilisateurs d’un forum chinois ont également signalé avoir reçu les interdictions et la plupart des comptes interdits semblent être basés à Hong Kong.

Pour rappel, PS Plus Collection comprend les titres suivants:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Devenez humain

Dieu de la guerre

Infâme deuxième fils

Ratchet et Clank

Le dernier gardien

The Last of Us Remastered

Jusqu’à l’aube

Uncharted 4: La fin d’un voleur

Batman: Arkham Knight

Champ de bataille 1

Call of Duty: Black Ops III – Édition Zombies Chronicles

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV édition royale

Monster Hunter: Monde

Mortal Kombat X

Persona 5

Risque biologique Resident Evil 7

Reste à voir si Sony comblera l’échappatoire.

[Source: Video Games Chronicle]