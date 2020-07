Sony arrête les publicités Facebook en solidarité avec la campagne Stop Hate for Profit

À la suite de critiques à l’encontre des politiques laxistes de Facebook sur la modération de contenu haineux, Sony et sa marque PlayStation comptent parmi les derniers à suspendre temporairement le marketing sur Facebook et Instagram. Ce faisant, la société rejoint Coca-Cola, Ford, Honda et Microsoft en solidarité avec la campagne #StopHateForProfit. La campagne cible les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram (appartenant à Facebook), qui ont tous deux été critiqués pour ne pas avoir combattu les discours de haine et la propagation continue de la désinformation.

Dans une déclaration à ce sujet (via GamesIndustry.biz), PlayStation a expliqué: «À l’appui de la campagne #StopHateForProfit, nous avons suspendu globalement notre activité Facebook et Instagram, y compris la publicité et le contenu non payant, jusqu’à la fin du mois de juillet. Nous voulons travailler (et jouer) ensemble pour de bon. »

L’inclusion de «contenu non payant» semble indiquer que Sony et PlayStation n’utiliseront plus Facebook pour promouvoir les articles du blog PS, les annonces de nouveaux jeux ou utiliser sa page de marque. Cela arrive pendant un mois quand c’est la dernière grande exclusivité PS4, Fantôme de Tsushima, sort et les rumeurs d’une révélation du prix de la PS5 se multiplient.

À la fin du mois dernier, les organisateurs de la campagne Stop Hate For Profit ont publié une lettre ouverte aux entreprises qui font de la publicité sur les propriétés Facebook. Le boycott publicitaire a pris de l’ampleur ces derniers jours. Il est principalement destiné à frapper le réseau social où il semble avoir le plus d’importance – les poches.

Facebook, par exemple, tire la grande majorité de son argent de publicités. Il semblerait que 70 milliards de dollars des revenus du réseau en 2019 proviennent uniquement de la publicité. Avec des groupes comme Adidas, Clorox, Ford, Microsoft, Sony et Volkswagen, même juste pendant un mois, l’espoir est que Facebook n’aura pas d’autre choix que d’adopter des changements d’une manière significative.

Selon l’analyste principale d’eMarketer, Debra Aho Williamson, un tel «niveau d’action marketing autour de Facebook» est sans précédent. « Cela semble définitivement plus répandu », a récemment déclaré Williamson à CNET.

[Source: PlayStation via GamesIndustry.biz, CNET]