Sony affirme que les kiosques PlayStation installés dans les magasins ne sont pas liés à la PS5

Mettre à jour: Dans une déclaration publiée à IGN, Sony a nié que les kiosques de vente au détail repérés dans les magasins soient liés à la PlayStation 5. Le géant japonais n’a pas précisé à quoi servent les écrans, mais ils exécutaient vraisemblablement des démos PlayStation 4 avant la crise des coronavirus.

En fait, étant donné la pandémie en cours, il semble de plus en plus improbable que nous puissions mettre la main sur la PS5 jusqu’au jour du lancement. Quelle étrange année ça a été!

Mettre à jour: Hmm, nous avons été contactés par un employé de Currys PC World qui dit que ces bornes existent depuis « peut-être environ un an maintenant ». Bien qu’ils vantent la coloration PlayStation 5, il dit que le ruban jaune est dû à la pandémie, mais n’a pas d’explication pour l’affichage et la console absents. « Risque de vol? » émet-il des hypothèses. Nous contacterons Sony et Currys PC World pour voir si nous pouvons en savoir plus.

Histoire originale: Ce qui ressemble à une station de démonstration pour la PlayStation 5 a été repéré dans un magasin britannique. La boutique en question semble être une branche de Currys PC Word (pour autant que nous puissions le dire), et l’image provient de @IronCoreGame sur Twitter.

La console de nouvelle génération elle-même n’est pas encore exposée, mais tout est clairement en place. Le stand partage le même jeu de couleurs blanc, bleu et noir que la PS5, et il y a deux quais de contrôleur. En d’autres termes, les acheteurs n’auront peut-être pas à attendre longtemps avant de pouvoir mettre la main sur DualSense.

C’est une découverte potentiellement passionnante, car elle suggère que les plans de Sony avancent à un rythme soutenu. La PS5 est toujours prête à lancer les vacances 2020, et nous en arrivons donc à un point où l’entreprise voudra commencer à promouvoir le système dans les espaces publics.

Bien sûr, cela signifie également que les précommandes pourraient bientôt s’ouvrir. Sony a récemment déclaré qu’il n’ouvrirait pas les précommandes sans avertissement, donc si cela se produit vraiment, vous pouvez vous attendre à ce qu’une sorte d’annonce ait lieu en premier. Naturellement, nous serons ici pour rendre compte de toute nouvelle de dernière heure.