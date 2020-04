Sony a apparemment illuminé une trilogie Horizon Zero Dawn

Il semble que Sony Interactive Entertainment ait décidé de faire Horizon Zero Dawn une trilogie, selon les derniers rapports. Nous avons déjà obtenu la confirmation par une des actrices de l’original que nous allions obtenir une suite appropriée, qui est actuellement en préparation. Bien que nous ne sachions pas à quel niveau se situe la production. Habituellement, vous n’entendez pas beaucoup parler d’une trilogie jusqu’à ce qu’une entreprise arrive à la fin de la première suite, vous avez donc réellement quelque chose à partir duquel construire une trilogie. Mais il semble que Sony fera les choses un peu différemment cette fois. Selon Chronique de jeux vidéo, plusieurs sources les ont informés que la société avait signé un nouvel accord avec le développeur Guerrilla Games pour effectuer un troisième versement de la franchise. Voici un extrait de l’article sur ce qui se passe avec la suite actuelle.

Horizon Zero Dawn 2 aurait une portée «gigantesque» avec un monde de jeu plus vaste et plus de liberté pour l’explorer que dans son prédécesseur. Les personnes connaissant le jeu ont également indiqué l’inclusion d’une fonctionnalité coopérative, bien qu’il ne soit pas clair si celle-ci est fournie via l’histoire principale ou un mode séparé. À un moment donné, Guerilla prévoyait de publier un aperçu du jeu coopératif autonome, les progrès se poursuivant dans la dernière version complète de Zero Dawn 2, a expliqué une personne impliquée VGC. Cependant, il n’est pas clair si ces plans sont toujours en place. La coopération est une fonctionnalité que Guerrilla a depuis longtemps l’intention d’introduire dans la série, et il est entendu que PlayStation était tout aussi désireux de voir la fonctionnalité en ligne implémentée dans la suite.

Ce serait bien d’obtenir plus d’informations sur quand nous pouvons nous attendre à voir le deuxième jeu avant que Sony ne commence à signer des accords pour un troisième. D’autant plus que nous vivons dans un monde où rien ne garantit que le second sera un succès. Eh bien, soyons honnêtes, ce sera probablement un succès uniquement sur le battage médiatique. Nous espérons que dans les semaines à venir, nous obtiendrons plus d’informations sur l’accord et si une date peut fuir pour le jeu en cours de production.

Le post Sony a apparemment illuminé une trilogie Horizon Zero Dawn est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.