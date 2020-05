– – –

Sony a annoncé lundi que Call of Duty: WWII fera partie des jeux gratuits pour les abonnés PlayStation Plus en juin.

Sony

En règle générale, la sélection mensuelle de jeux est gratuite le premier mardi du mois, mais Call of Duty:

La Seconde Guerre mondiale sera ouverte au téléchargement pour les abonnés PS Plus à partir de ce mardi.

Sony dit qu’il va révéler des informations supplémentaires concernant la programmation mensuelle de juin plus tard cette semaine.

Depuis que Sony a cessé de distribuer des jeux PS3 et Vita dans le cadre de son offre mensuelle pour les utilisateurs de PlayStation Plus, la qualité des matchs PS4 a apparemment augmenté.

Cela ne veut pas dire que chaque mois est un grand chelem, mais le plus souvent,

Les propriétaires de PS4 qui couvrent les frais d’abonnement mensuels au service sont récompensés par au moins un gros titre à succès à ajouter à leur bibliothèque. Mais il y a une torsion:

Il sera ouvert au téléchargement à partir de mardi.

Traditionnellement, Sony déclare à la fois des jeux gratuits vers la fin du mois et

puis réduit le prix à 0 $ pour les consommateurs PS Plus vers le premier mardi du mois suivant.

Sans aucune explication, Sony a annoncé l’un de ces 2 jeux lundi et a annoncé qu’il serait gratuit du 26 mai au 6 juillet.

Quelle que soit la justification de la décision,

Les lecteurs PS Plus ont enfin quelques jours supplémentaires pour inclure Call of Duty 2017

entrée pour leur bibliothèque numérique aussi longtemps qu’ils continuent de payer pour la cérémonie. Dans un tweet sur l’accord,

Sony a également déclaré que « des détails supplémentaires de notre gamme mensuelle » seront discutés plus tard cette semaine, donc, à un moment donné dans les 4 ou 5 prochaines fois,

nous serons au courant de ce que sera le deuxième match pour juin (ou quand il y aura plus de surprises en magasin).

Call of Duty revient à ses origines avec Call of Duty: WWII–

une expérience à couper le souffle qui redéfinit la Seconde Guerre mondiale pour obtenir une nouvelle création de jeu « ,

lit le synopsis de l’éditeur Activision sur la page boutique du jeu.

«Atterrissez en Normandie le jour J et affrontez l’Europe à travers des lieux emblématiques de la guerre la plus colossale de l’histoire.

Découvrez le combat classique de Call of Duty, les liens de camaraderie et la nature impitoyable de la guerre. »

Bien que de nombreux fans de Calls of Duty soient passés aux

Modern Warfare ainsi que le match Battle Royale gratuit Warzone,

La Seconde Guerre mondiale rembobine le spectacle à ses débuts,

éliminer toutes les armes futuristes et

complots sauvages des nouvelles entrées et les remplacer par une expérience plus à la terre.

Cela dit, il existe un moyen combiné de Nazi Zombie pour rencontrer le quota ridicule, donc ce n’est pas seulement un retour aux jeux les plus anciens de la série.

Nous n’avons aucune idée de ce que Sony a prévu d’autre pour les abonnés PS Plus en juin,

mais avec moins d’une semaine avant la fin du mois, cela ne devrait pas être beaucoup plus long jusqu’à ce que l’entreprise ramène le rideau.

– – –