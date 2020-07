Sonic the Hedgehog 2 sortira en salles en 2022

L’adaptation de jeu vidéo la plus réussie cette année Sonic l’hérisson obtient une suite dont la date de début a maintenant été réduite.

L’éditeur Paramount a annoncé aujourd’hui ce Sonic le hérisson 2 débute dans les cinémas américains le 8 avril 2020, alors que la date de sortie dans ce pays est susceptible d’être opportune.

En tant que réalisateur, Jeff Fowler, Pat Casey et Josh Miller pourraient être embauchés comme scénaristes, qui avaient déjà travaillé sur la première partie. De plus amples détails sur l’histoire du film devraient suivre dans les mois à venir.

Bien que les débuts aient reçu des critiques plutôt mitigées, ils sont encore plus populaires auprès du public. Sonic l’hérisson était le deuxième film le plus réussi cette année et a pu surpasser le détective Pikachu, entre autres, lors de son week-end d’ouverture.