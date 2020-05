‘Sonic the Hedgehog 2’, ‘Happy Death Day 3,’ The Future of ‘Nightmare on Elm Street’, et plus encore – / Film

Dans cette édition Sequel Bits:

Sonic l’hérisson le réalisateur Jeff Fowler attend que Paramount donne le feu vert à une suite

le réalisateur Jeff Fowler attend que Paramount donne le feu vert à une suite Jessica Rothe veut terminer le Jour de la mort heureuse trilogie

trilogie Robert Englund sur l’avenir de Cauchemar sur Elm Street

Michael Cera aimerait faire un Scott Pilgrim vs le monde suite

Malgré le succès au box-office de Sonic l’hérisson, devenant tranquillement le plus grand film de jeu vidéo jamais réalisé au pays, même au milieu de la pandémie de coronavirus, Paramount n’a pas encore mis en lumière une suite. Mais directeur Jeff Fowler est prêt à revenir pour une suite, dont la fin de Sonic l’hérisson a laissé la porte ouverte avec une allumeuse du personnage préféré du jeu vidéo Tails.

« Il y a tellement plus de grands personnages à apporter et juste plus d’histoires à raconter », a déclaré Fowler à USA Today. «(Mais) rien ne m’apporterait plus de bonheur que de prendre une autre photo avec ces personnages et de raconter plus d’histoires. Nous aimerions faire plus avec l’univers cinématographique Sonic. «

le Jour de la mort heureuse les films ont été des coups critiques inattendus, mais la faible performance au box-office du genre pliant Jour de la mort heureuse 2U émet des doutes quant à savoir si un troisième film pourrait compléter la trilogie que l’auteur / réalisateur Christopher Landon a à l’esprit. Cependant, la star Jessica Rothe espère pouvoir terminer la trilogie avec Happy Day Day 3 dire à ComingSoon.net:

«Je serais ravi si nous avions l’occasion de terminer la trilogie. Je sais que Chris a tout cartographié dans son cerveau génial, mais je sais aussi que nous ne voulons le terminer que si nous arrivons à le faire correctement. »

Mais même si Happy Day Day 3 ne se produit pas de sitôt, Rothe suggère que la série pourrait revenir dans « cinq ou dix ou vingt » ans, « si nous tirons un Jamie Lee Curtis de Halloween et Tree revient comme un badass de 50 ans. » Tree a déjà prouvé qu’elle méritait d’être la reine du cri de nouvelle génération, alors peut-être y a-t-il une chance.

L’avenir du Cauchemar sur Elm Street La franchise cherche à passer à la vitesse supérieure, Elijah Wood et Daniel Noah de SpectreVision manifestant leur intérêt pour le développement d’un nouvel épisode tout en Docteur sommeil réalisateur Mike Flanagan révélant son argumentaire pour un nouveau film. Observer tout cela à distance est une star de la série originale Robert Englund, qui a joué le tristement célèbre tueur en série Freddy Krueger pendant près de deux décennies. Eunglund a entendu sa part de pitchs et de scénarios de script pour des films potentiels, et a partagé avec ComingSoon.net où il pense à l’avenir du Cauchemar sur Elm Street La franchise sera placée sous la direction du domaine Wes Craven et des enfants de Craven, Jessica et Jonathan.

« J’ai entendu au cours des années quelques très bons scripts, ainsi que l’idée de redémarrer avec de nouveaux effets spéciaux et une nouvelle distribution, et c’est très bien, mais l’autre chose est que j’ai entendu parler de quelques d’autres scripts au fil des ans qui semblent vraiment intéressants », a déclaré Eunglund, décrivant plusieurs présentations intrigantes de ComingSoon, y compris une préquelle d’audience avec« Freddy tuant les premiers enfants », un film d’époque sur« une étudiante qui est revenue pour découvrir la vérité de ce qui est arrivé à sa sœur « du premier Cauchemaret un «redémarrage échoué» du premier Cauchemar film réalisé dans un «style roman animé et graphique».

Mais Eunglund fait confiance à l’avenir de la franchise entre les mains de Jessica et Jonathan Craven, louant leur «sens des affaires» et affirmant que les possibilités sont infinies puisque la franchise a «une mythologie si riche et si riche».

Une décennie après Scott Pilgrim vs le monde a frappé les théâtres, ComicBook.com a demandé Michael Cera s’il serait intéressé à retourner dans la propriété dirigée par Edgar Wright. Et étonnamment, Cera a révélé qu’il serait prêt à retourner dans le monde hyper stylisé juste pour donner au casting «une excuse pour se réunir».

« Bill Pope, qui est le directeur de la photographie, faisait des brunchs assez régulièrement avec sa femme Sharon. C’était vraiment comme une famille élargie. C’est 10 ans plus tard, alors évidemment, la vie, pour tout le monde, fait son propre truc. J’adorerais, si cela signifiait amener tout le monde à traîner encore un moment, j’adorerais ça. Espérons que ce soit le 10e anniversaire, cela nous donnera une excuse pour nous réunir. «

Cependant, le réalisateur Edgar Wright n’a pas encore dirigé la suite de l’un de ses films, même avec les succès critiques et cultes de ses films. Bien que la co-vedette Mary Elizabeth Winstead ait récemment fait des suggestions pour une suite, il est peu probable que nous Scott Pilgrim contre le monde 2 avec le même casting – en particulier celui qui a acquis autant de renommée que Scott PilgrimA.

Dans une interview avec Bloody-Disgusting, Evil Dead le directeur du redémarrage Fede Alvarez a révélé qu’il avait prévu une suite à son film d’horreur de 2013 avec Jane LevyMia Allen, qui ramènerait Bruce Campell‘S Ash à la série. Mais quand le Ash vs Evil Dead Une émission de télévision a eu lieu, ces plans se sont effondrés.

« Nous avons commencé à écrire une suite [right away] – penser à ce que sera la suite. Nous avons tous convenu que cela allait se produire. Rodo [Sayagues] et j’ai commencé à y penser. Nous avions l’histoire complète et puis, en fait, c’était étrange… l’intention était de faire ça, de faire équipe [Ash and Mia] vers le haut. C’était toujours l’objectif, mais je pense que Sam avait des objectifs différents. Sam voulait que Bruce revienne pour l’émission de télévision qui est sortie quelques années après. C’était complexe de faire le film à l’époque et quelle que soit la mythologie que nous allions créer avec eux, et cela aurait été compliqué pour la série parce que Sam avait ses propres idées sur ce qui allait arriver à Ash, et il voulait raconter cette histoire . Voilà pourquoi … ça [ended up] n’arrive pas. »

Étoile de la WWE Liv Morgan a pris Twitter pour demander une suite à Prêt à gronder, le véhicule de la comédie de 2000 David Arquette qui a également présenté une tonne de lutteurs WCW. Et Morgan veut jouer dans une suite possible, tweeter, «Quelqu’un peut-il faire Prêt à gronder partie 2, et puis-je y être s’il vous plaît? «

Arquette n’a pas tardé à répondre, offrant de reprendre son rôle dans le film et d’agir comme le père du personnage de Morgan.

« Eh bien, vous travaillez avec l’entreprise qui devrait détenir la moitié des droits – et je pense que ce serait génial », Arquette a répondu. « Je pourrais être ton père. »

Eh bien, vous travaillez avec l’entreprise qui devrait détenir la moitié des droits – et je pense que ce serait génial. Je pourrais être ton père https://t.co/3ssD6NBLS7 – David Arquette (@DavidArquette) 3 mai 2020

Articles sympas du Web: